Paura in tutta la RegioneTerremoto di magnitudo 6.2, ma a 250 km di profondità in mare, al largo della Calabria
SDA
2.6.2026 - 07:55
Un terremoto di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 chilometri di profondità e al largo della costa tirrenica cosentina è stato avvertito ieri sera in gran parte della Calabria, da Cosenza a Reggio Calabria.
Keystone-SDA
02.06.2026, 07:55
SDA
La scossa è stata registrata a 41 chilometri da Cosenza, a 48 da Lamezia Terme e a 72 da Catanzaro. È stata avvertita in tutte le regioni del sud Italia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia.
In alcune località dei cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni.
Allo stato attuale infatti non son segnalati danni.