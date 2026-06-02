Il terremoto GFZ

Un terremoto di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 chilometri di profondità e al largo della costa tirrenica cosentina è stato avvertito ieri sera in gran parte della Calabria, da Cosenza a Reggio Calabria.

Keystone-SDA SDA

La scossa è stata registrata a 41 chilometri da Cosenza, a 48 da Lamezia Terme e a 72 da Catanzaro. È stata avvertita in tutte le regioni del sud Italia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia.

In alcune località dei cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni.

Allo stato attuale infatti non son segnalati danni.