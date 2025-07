Terremoto sul passo del Pragel (archivio) sda

La provincia dell'Almeria, al sud della Spagna, è stata scossa da un terremoto di magnitudo 5,5 della scala Richter che si è registrata alle 7:13 di questa mattina, segnala il Centro di Sismologia Euro-Mediterraneo.

La scossa, con epicentro in mare – a una profondità di 2 km – è stata avvertita anche a Gibilterra, in Marocco e in Algeria, senza tuttavia provocare vittime o danni rilevanti.

Il terremoto si è prodotto in una zona di alta attività sismica, situata al limite fra le placche tettoniche africana ed euroasiatica, segnala il Centro sismologico Euro-Mediterraneo sui canali social, avvertendo che possono registrarsi repliche nelle prossime ore o giorni, per cui si chiede alla popolazione la «massima precauzione».