  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Negli Stati Uniti Tesla sotto accusa per un incidente mortale causato dalle portiere bloccate

SDA

24.11.2025 - 10:31

Tesla citata in giudizio negli Stati Uniti per un incidente mortale: sotto accusa le maniglie elettriche delle portiere della Model 3. (immagine d'illustrazione)
Tesla citata in giudizio negli Stati Uniti per un incidente mortale: sotto accusa le maniglie elettriche delle portiere della Model 3. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Tesla finisce di nuovo sotto accusa negli Stati Uniti per un incidente mortale legato al funzionamento delle porte elettriche.

Keystone-SDA

24.11.2025, 10:31

24.11.2025, 10:37

L'azienda – secondo quanto riportato da Bloomberg – è stata citata in giudizio presso un tribunale federale dello stato di Washington per un sinistro avvenuto nel gennaio 2023, in cui una donna è morta e suo marito è rimasto gravemente ferito dopo che i soccorritori avrebbero avuto difficoltà ad aprire le portiere della loro Model 3 avvolta dalle fiamme.

Secondo la denuncia, Jeffery Dennis e la moglie Wendy stavano svolgendo commissioni quando l'auto avrebbe «accelerato improvvisamente e fuori controllo», schiantandosi contro un palo della luce e incendiandosi.

Il sistema di maniglie elettriche, definito dai legali «difettoso», avrebbe impedito l'apertura delle porte e ostacolato l'intervento di alcuni passanti che hanno tentato di liberare la coppia, arrivando anche a usare una mazza da baseball per rompere i finestrini.

Wendy Dennis è morta poco dopo, mentre il marito ha riportato ustioni e altre gravi lesioni. Tesla non ha commentato.

Si tratta dell'ultima di una serie di cause che mettono sotto scrutinio il sistema di apertura elettrica dei veicoli Tesla, dopo precedenti incidenti in Wisconsin, California e altri stati, con vittime rimaste intrappolate a bordo.

Indagine delle autorità federali

Una recente indagine di Bloomberg ha evidenziato vari episodi in cui porte e maniglie si sarebbero bloccate dopo la perdita di alimentazione, impedendo la fuga degli occupanti.

Nella nuova causa, Tesla viene accusata di negligenza e di aver fuorviato i clienti, pur essendo a conoscenza – secondo i legali dei denuncianti – del rischio che le maniglie diventassero inutilizzabili dopo un impatto e dei potenziali pericoli derivanti dalle batterie al litio.

Secondo la denuncia il veicolo presentava un difetto che ha provocato l'accelerazione incontrollata e il sistema di frenata automatica di emergenza non ha funzionato.

Il tema è oggetto di attenzione anche da parte delle autorità federali: la National Highway Traffic Safety Administration ha aperto un'indagine per verificare eventuali difetti nelle porte di alcuni modelli Tesla, citando casi in cui le maniglie esterne si sarebbero bloccate, intrappolando passeggeri e minori.

Il responsabile del design Tesla, Franz von Holzhausen, ha dichiarato a settembre che l'azienda sta lavorando a una nuova versione delle maniglie, più intuitive «in situazioni di panico».

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
Lara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci
Giovane condannata all'internamento riesce a evadere, paura negli Stati Uniti
Genitori perdono la custodia dei figli a causa di uno stile di vita alternativo
La star di «Mamma ho perso l'aereo» torna nel ruolo di Kevin, ma... per una pubblicità

Altre notizie

Oltraggio in Italia. Genitori perdono la custodia dei figli a causa di uno stile di vita alternativo

Oltraggio in ItaliaGenitori perdono la custodia dei figli a causa di uno stile di vita alternativo

Al TPF di Bellinzona. Due condanne a 30 e 53 mesi di carcere per sostegno all'Isis

Al TPF di BellinzonaDue condanne a 30 e 53 mesi di carcere per sostegno all'Isis

Caso «Slender Man» del 2014. Giovane condannata all'internamento riesce a evadere, paura negli Stati Uniti

Caso «Slender Man» del 2014Giovane condannata all'internamento riesce a evadere, paura negli Stati Uniti