L'allarme di prova è stato trasmesso anche attraverso le notifiche push dell'app e della pagina Internet di Alertswiss (immagine illustrativa). Ti-Press

Le sirene sul territorio elvetico funzionano praticamente tutte in modo ineccepibile, per la precisione nel 99% dei casi. È quanto emerso dai test svolti oggi che, come da tradizione, hanno avuto luogo il primo mercoledì di febbraio.

Keystone-SDA, Alessia Moneghini SDA

L'allarme di prova è stato trasmesso anche attraverso le notifiche push dell'app e della pagina Internet di Alertswiss, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). In Svizzera tale applicazione è installata su circa 2 milioni di dispositivi mobili. In totale oggi sono stati diramati oltre 12 milioni di avvisi.

«In vari cantoni sono state testate anche le sirene mobili», procede la nota, in cui si ricorda che esse «vengono integrate alla rete di sirene nelle aree scarsamente popolate o in caso di interruzione delle sirene fisse».

Nei pochissimi casi di malfunzionamento riscontrati oggi, i comuni e i cantoni responsabili per gli emettitori acustici difettosi sono tenuti a provvedere alla riparazione dei medesimi.

Come scrive la RSI, nei Grigioni su 338 sirene testate, due non hanno funzionato: un allarme generale e un allarme acqua.

Per la prima volta, quest'anno le autorità hanno annunciato la prova delle sirene anche attraverso uno spot televisivo, che è stato accolto con reazioni positive da molti utenti.