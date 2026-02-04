Superata la prova delle sirene 2026. Keystone

È stata superata la prova delle sirene 2026: il 99% delle oltre 5000 installazioni d'allarme ha funzionato in modo ineccepibile. È quanto emerge dai test svolti oggi che, come da tradizione, hanno avuto luogo il primo mercoledì di febbraio.

Keystone-SDA SDA

L'allarme di prova è stato trasmesso anche attraverso le notifiche push dell'app Alertswiss, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

In Svizzera tale applicazione è installata su circa 2,3 milioni di dispositivi mobili. In totale oggi sono stati diramati circa 15 milioni di avvisi.

In diversi cantoni sono state testate anche le sirene mobili, procede la nota, in cui si ricorda che esse «vengono integrate alla rete di sirene nelle aree scarsamente popolate o in caso di interruzione delle sirene fisse».

Nei rari casi di malfunzionamento, i comuni e i cantoni sono tenuti a riparare o sostituire immediatamente le sirene difettose.