  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sistema d'allarme Il test delle sirene è stato superato con successo in Svizzera

SDA

4.2.2026 - 17:08

Superata la prova delle sirene 2026.
Superata la prova delle sirene 2026.
Keystone

È stata superata la prova delle sirene 2026: il 99% delle oltre 5000 installazioni d'allarme ha funzionato in modo ineccepibile. È quanto emerge dai test svolti oggi che, come da tradizione, hanno avuto luogo il primo mercoledì di febbraio.

Keystone-SDA

04.02.2026, 17:08

04.02.2026, 17:14

L'allarme di prova è stato trasmesso anche attraverso le notifiche push dell'app Alertswiss, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

In Svizzera tale applicazione è installata su circa 2,3 milioni di dispositivi mobili. In totale oggi sono stati diramati circa 15 milioni di avvisi.

In diversi cantoni sono state testate anche le sirene mobili, procede la nota, in cui si ricorda che esse «vengono integrate alla rete di sirene nelle aree scarsamente popolate o in caso di interruzione delle sirene fisse».

Nei rari casi di malfunzionamento, i comuni e i cantoni sono tenuti a riparare o sostituire immediatamente le sirene difettose.

Allerte. Oggi il test delle sirene in tutta la Svizzera

AllerteOggi il test delle sirene in tutta la Svizzera

I più letti

Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»
Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per Trump
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Un malware attacca le chat di gruppo di WhatsApp, ecco come proteggersi

Altre notizie

Processo farsa?. L'Ungheria condanna a 8 anni l'attivista tedesca Maja T.

Processo farsa?L'Ungheria condanna a 8 anni l'attivista tedesca Maja T.

Media. Nuovo record di reclami all'organo di mediazione della SSR

MediaNuovo record di reclami all'organo di mediazione della SSR

Australia. 13enne nuota in mare aperto e salva la famiglia, la madre: «Sapevo che ce l'avrebbe fatta»

Australia13enne nuota in mare aperto e salva la famiglia, la madre: «Sapevo che ce l'avrebbe fatta»