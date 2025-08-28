  1. Clienti privati
Ricorso respinto dal TF È definitiva la condanna di Tariq Ramadan per violenza carnale

SDA

28.8.2025 - 17:25

Tariq Ramadan durante il processo a Ginevra nel maggio 2024.
Tariq Ramadan durante il processo a Ginevra nel maggio 2024.
Keystone

La condanna dell'islamologo svizzero Tariq Ramadan per violenza carnale e coazione sessuale è definitiva: il Tribunale federale (TF) ha respinto il suo ricorso contro la sentenza emessa dalla Corte di giustizia di Ginevra.

Keystone-SDA

28.08.2025, 17:25

Il TF respinge i rimproveri dell'imputato riguardanti presunte valutazioni arbitrarie e questioni procedurali. «Le rimostranze formulate dal ricorrente non sono tali da dimostrare che la sentenza ginevrina si basa su una valutazione arbitraria delle prove o su fatti insostenibili», recita le sentenza dei giudici di Losanna.

Nessun elemento evidenzia una violazione della presunzione di innocenza.

Nel 2024, la giustizia ginevrina ha condannato Ramadan a una pena di tre anni di reclusione, di cui uno da scontare. La corte d'appello cantonale era giunta alla conclusione che l'islamologo si è reso colpevole di violenza carnale e coazione sessuale nei confronti di una donna incontrata in un hotel ginevrino nell'ottobre del 2008.

