Pratiche sadomaso svolte senza consenso potrebbero costare caro a un uomo. Il TF ha ribaltato una sentenza dell'istanza precedente.

Il Tribunale federale (TF) ha riconosciuto un uomo colpevole di lesioni semplici, coazione sessuale e violenza carnale per lo svolgimento di pratiche sessuali sadomasochistiche. L'uomo non si è assicurato del consenso della partner.

Keystone-SDA SDA

In una sentenza pubblicata oggi, l'Alta corte ha annullato l'assoluzione dell'uomo da parte del Tribunale cantonale di Friburgo: non avendo domandato il consenso alla partner per le pratiche sadomaso, sei mesi dopo il loro ultimo incontro nel giugno 2021, ha accettato il rischio che potesse non essere d'accordo.

Il fatto che nel corso dell'incontro di giugno la donna si fosse dichiarata consenziente, non poteva spingere automaticamente il condannato a supporre che fosse per forza d'accordo sei mesi dopo.

Secondo il TF, nemmeno dai messaggi scambiati prima dell'incontro si evince un consenso da parte della donna. Inoltre, anche se così fosse stato, avrebbe avuto tutto il diritto di cambiare idea all'ultimo momento.

Nel 2023, il Tribunale distrettuale della Sarine aveva condannato l'uomo a una pena detentiva di 24 mesi con la condizionale e a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere, pure sospesa. Nel 2024 il Tribunale cantonale l'aveva però assolto. Ora quest'ultima istanza dovrà nuovamente occuparsi della vicenda.