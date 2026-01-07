Il presidente di "Mass-Voll" Nicolas Rimoldi a Berna, nei pressi del Palazzo federale. (Foto archivio) Keystone

Il Tribunale federale (TF) ha confermato oggi la condanna pronunciata due anni or sono dal Tribunale cantonale di Lucerna nei confronti di Rimoldi per aver bloccato nel 2021 il traffico stradale durante manifestazioni non autorizzate.

Il ricorso presentato dal presidente di «Mass-Voll», che si era visto infliggere una pena pecuniaria sospesa, è stato quindi respinto.

Nella sentenza pubblicata oggi – e ora definitiva – il TF ha confermato la decisione dell'istanza precedente, respingendo tutte le contestazioni sollevate dal noto coronascettico zurighese.

I giudici di Losanna sono giunti alla conclusione che il 31enne si è reso colpevole di coazione, partecipazioni a manifestazioni non autorizzate, perturbamento del servizio di polizia nonché impedimento di atti dell'autorità dopo che nel 2021 l'imputato ha condotto cortei di dimostranti sulla carreggiata ostacolando la circolazione del traffico motorizzato.

Rimoldi aveva inoltre impedito ad una volante della polizia di ripartire apponendo un piede davanti a una ruota del veicolo per circa un minuto.

Nelle proprie considerazioni, la massima istanza giudiziaria elvetica ha citato sanzioni di casi analoghi, ad esempio quelle pronunciate contro gli attivisti per il clima che in passato hanno messo in atto blocchi stradali.

Nel settembre del 2023 la corte lucernese aveva condannato il presidente di «Mass-Voll» a una pena pecuniaria con la condizionale di 100 aliquote giornaliere da 70 franchi, nonché ad una multa di 375 franchi.

(Sentenza 6B_1270/2023 del 4 dicembre 2025)