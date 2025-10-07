  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Tribunale federale: no ad azione responsabilità Stato intentata da azionista Credit Suisse

SDA

7.10.2025 - 13:07

Secondo il ricorrente, il Consiglio federale avrebbe, tra l'altro, violato i principi dello Stato di diritto sanciti dalla Costituzione
Secondo il ricorrente, il Consiglio federale avrebbe, tra l'altro, violato i principi dello Stato di diritto sanciti dalla Costituzione
Keystone

Il Tribunale federale (TF) ha respinto oggi l'azione intentata da un azionista di Credit Suisse (CS) contro la Confederazione in relazione all'acquisizione della grande banca da parte di UBS. L'uomo aveva chiesto un risarcimento danni pari a circa 140'000 franchi.

Keystone-SDA

07.10.2025, 13:07

07.10.2025, 13:11

Il ricorrente aveva motivato la sua azione legale sostenendo che le misure di emergenza adottate dal Consiglio federale in relazione all'acquisto di CS da parte di UBS nel 2023 avrebbero portato a una sostanziale espropriazione delle sue 12'000 azioni. Ciò gli avrebbe causato un danno pari a 140'783 franchi.

Secondo il querelante, con l'emanazione dell'ordinanza di necessità nel marzo 2023, il Consiglio federale avrebbe agito in modo illegittimo. Avrebbe infatti violato i principi dello Stato di diritto sanciti dalla Costituzione federale, il divieto d'arbitrio, la garanzia della proprietà e il divieto di restrizioni eccessive dei diritti fondamentali.

Tra il 2014 e il 2022, l'uomo aveva investito quasi 150'000 franchi in azioni CS. Con la conversione delle azioni in titoli UBS al momento della fusione ha ricevuto soltanto circa 9000 franchi.

I più letti

Il «New York Times» incorona la Centovallina
Bertolucci critica duramente Sinner e i suoi colleghi: «Si lamentano, ma sono ingordi»
In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
Damiano David conquista il pubblico di Zurigo, ecco com'è andato il suo show
Giorgia Palmas derubata sul Frecciarossa: ecco cos'è successo

Altre notizie

«Rubano l'infanzia». Il governo danese vuole vietare i social network sotto i 15 anni

«Rubano l'infanzia»Il governo danese vuole vietare i social network sotto i 15 anni

Lotta contro il tempo. Trenta balene beluga a rischio eutanasia in Canada

Lotta contro il tempoTrenta balene beluga a rischio eutanasia in Canada

Ecco perché. Il «New York Times» incorona la Centovallina

Ecco perchéIl «New York Times» incorona la Centovallina