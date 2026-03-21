  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente Un autobus finisce contro una  panetteria a Münchwilen (TG), nessun ferito

SDA

21.3.2026 - 20:54

L'immagine dell'autobus di linea dopo l'incidente
L'immagine dell'autobus di linea dopo l'incidente
Keystone

Rocambolesco incidente per fortuna senza gravi conseguenze questo pomeriggio a Münchwilen (TG): dopo una collisione con un rimorchio di un'auto, un bus di linea ha finito la sua corsa contro una panetteria. Nessuno è rimasto ferito, ma ingenti sono i danni materiali.

Keystone-SDA

21.03.2026, 20:54

21.03.2026, 21:01

La causa esatta del sinistro è in fase di accertamento. Poco dopo le 13, l'autista 63enne dell'autobus stava percorrendo una strada nella località turgoviese, quando, dopo aver svoltato, si è scontrato contro il rimorchio di un'auto proveniente da Wil (SG). Il mezzo pubblico è allora uscito dalla carreggiata sulla destra, ha sfondato una ringhiera e si è fermato nell'area esterna di una panetteria, ha riferito in una nota la polizia cantonale turgoviese.

L'autista dell'autobus, il passeggero e due clienti che si trovavano nell'area esterna della panetteria sono rimasti illesi. Ma il tratto di strada interessato è stato chiuso per diverse ore.

I più letti

L'ex numero uno gela l'entusiasmo su Sinner: «Non mi ha impressionato»
Questo dipinto venduto per 700'000 franchi potrebbe valere molto di più. Ecco perché
L'Iran lancia missili a 4'000 km: ecco cosa c'è da sapere sull'attacco alla base di Diego Garcia
Ecco in quali Paesi le vacanze costano meno del solito in questo momento

Altre notizie

Ticino. Manifestazione e petizione per accedere liberamente alle rive del Verbano tutto l'anno

TicinoManifestazione e petizione per accedere liberamente alle rive del Verbano tutto l'anno

Svizzera. La discriminazione sul lavoro può costare fino a 35 miliardi all'anno

SvizzeraLa discriminazione sul lavoro può costare fino a 35 miliardi all'anno

Ticino. Firmato un accordo di risarcimento tra l'HCAP e l'ex membro finito sotto inchiesta

TicinoFirmato un accordo di risarcimento tra l'HCAP e l'ex membro finito sotto inchiesta

Ha confuso freno e acceleratore. 87enne investe una scolaresca nei Grigioni, l'accompagnatrice è morta

Ha confuso freno e acceleratore87enne investe una scolaresca nei Grigioni, l'accompagnatrice è morta