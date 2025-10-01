  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton Turgovia Ciclista muore in un incidente stradale a Münchwilen

SDA

1.10.2025 - 11:24

La strada dove è avvenuto l'incidente è rimasta chiuso al traffico per diverse ore
La strada dove è avvenuto l'incidente è rimasta chiuso al traffico per diverse ore
Keystone

Una ciclista di 42 anni è morta ieri sera in un incidente stradale a Münchwilen, località del canton Turgovia. La donna è stata investita da un camion, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale turgoviese.

Keystone-SDA

01.10.2025, 11:24

01.10.2025, 11:36

Stando ai primi accertamenti, il camionista 35enne si era fermato con il suo veicolo a un semaforo. Quando in seguito ha svoltato a destra in una strada, si è verificato uno scontro con la ciclista in sella alla sua due ruote.

La ciclista ha riportato ferite così gravi che è deceduta sul luogo dell'incidente nonostante le prime cure prestate dal servizio di soccorso e da un equipaggio della Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA). Il camionista è invece rimasto illeso.

La polizia turgoviese ha lanciato un appello ad eventuali testimoni: chiunque è in grado di fornire informazioni viene invitato a mettersi in contatto con gli inquirenti delle forze dell'ordine di Münchwilen (058 345 28 30).

I più letti

Trovata una lettera che minaccia un attacco all'Oktoberfest, per ora la festa resta ferma
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
Nuovo capitolo per Raoul Bova? L'attore sorpreso con Beatrice Arnera a Roma
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante

Altre notizie

Monaco di Baviera. Trovata una lettera che minaccia un attacco all'Oktoberfest, per ora la festa resta ferma

Monaco di BavieraTrovata una lettera che minaccia un attacco all'Oktoberfest, per ora la festa resta ferma

La polizia ha reagito tardi. Una donna svizzera è stata aggredita da un turista in Islanda, l'autore è in fuga

La polizia ha reagito tardiUna donna svizzera è stata aggredita da un turista in Islanda, l'autore è in fuga

Nepal. A Kathmandu la nuova dea vivente, ha 2 anni e niente paura del buio

NepalA Kathmandu la nuova dea vivente, ha 2 anni e niente paura del buio