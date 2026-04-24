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Turgovia Condannato a 13 anni per aver ucciso il padre a Gachnang

SDA

24.4.2026 - 14:39

Condannato per parricidio
Condannato per parricidio
Keystone

Un tribunale di Frauenfeld ha condannato oggi un 51enne svizzero a 13 anni di detenzione per omicidio volontario. Nel 2023 aveva ucciso il padre a Gachnang (TG) sferrandogli 24 pugnalate.

Keystone-SDA

24.04.2026, 14:39

24.04.2026, 14:42

La corte ha emesso una sentenza meno severa rispetto a quanto richiesto dal ministero pubblico, per il quale si è trattato di assassinio.

Nei confronti dell'uomo sono pure state disposte misure terapeutiche stazionarie. Oltre a ciò, dovrà versare alla vedova, ovvero sua madre, un risarcimento per torto morale di 38'000 franchi.

Per la difesa, il 51enne avrebbe dovuto al massimo essere condannato per omicidio colposo. In alternativa, chiedeva l'assoluzione per incapacità di intendere e di volere. L'imputato ha ammesso l'accoltellamento. La sentenza non è ancora definitiva.

Nella notte del 29 novembre 2023 l'uomo si era intrufolato nell'abitazione dei genitori e aveva colpito ripetutamente il padre 77enne con due coltelli che aveva con sé.

Stando alla ricostruzione della procura, sarebbe poi rimasto a guardare l'anziano morire fino all'arrivo della madre. L'arresto era avvenuto a Kreuzlingen (TG) al termine di una caccia all'uomo.

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