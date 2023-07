L'esperimento non comporta alcun rischio per l'ambiente o per la popolazione. Keystone

Le acque del fiume Sitter si sono colorate di verde fluorescente oggi in territorio di Zihlschlacht-Sitterdorf e a valle, nel canton Turgovia. Nessun problema per l'uomo e l'ambiente.

Si è trattato di un test volto in particolare a raccogliere maggiori informazioni in caso di inquinamento e riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento in acqua potabile.

Il locale ente responsabile della distribuzione dell'oro blu, in collaborazione con il Cantone, ha usato il colorante alimentare uranina, noto anche come fluoresceina sodica, comunemente sfruttato per analisi di questo tipo, ma anche per il controllo della tenuta delle canalizzazioni e la localizzazione delle perdite. Sciolto in acqua, il colorante sviluppa il suo effetto fluorescente e appare verde sotto la luce del giorno e quella UV.

L'esperimento non comporta alcun rischio per l'ambiente o per la popolazione. Non ha alcun impatto sulla qualità dell'acqua potabile, si legge in una nota del Cantone.

I più ricorderanno forse l'uranina riguardo a un'azione degli attivisti ambientalisti di Extinction Rebellion nel settembre del 2019, quando la sostanza fu gettata nella Limmat in piena città a Zurigo.

ns, ats