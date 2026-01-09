  1. Clienti privati
Canton Turgovia Scontro frontale tra un'auto e un autopostale, grave un giovane

SDA

9.1.2026 - 09:38

In primo piano l'autopostale e sullo sfondo la vettura coinvolti nell'incidente di stanotte
In primo piano l'autopostale e sullo sfondo la vettura coinvolti nell'incidente di stanotte
Keystone

Ha riportato gravi ferite un automobilista di 22 anni che la scorsa notte è finito nella corsia opposta a Hüttwilen, nel canton Turgovia, e si è scontrato con un autopostale che proveniva in senso contrario.

Keystone-SDA

09.01.2026, 09:38

09.01.2026, 10:08

L'uomo è stato trasportato in ospedale da un elicottero della Rega, rende noto la polizia cantonale turgoviese. In precedenza, i pompieri lo avevano tratto in salvo dal suo veicolo.

Il conducente 52enne dell'autopostale e un passeggero di 25 anni hanno invece riportato ferite lievi o di media entità. Anche loro sono stati trasportati in ospedale dal servizio di soccorso.

