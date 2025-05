La donna alla guida dell'auto ha riportato ferite gravi. Keystone

Una conducente di 53 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina in uno scontro frontale con un camion a Oberaach, nel canton Turgovia. Alla guida del veicolo pesante c'era un uomo di 70 anni che per motivi non ancora chiariti ha invaso la corsia di contromano.

Keystone-SDA SDA

La donna ha dovuto essere trasportata in ospedale con un elicottero della Rega. Per estrarla dall'abitacolo sono intervenuti i pompieri. Un passeggero di 20 anni ha riportato ferite «da medie a gravi» ed è stato portato in ospedale da un'ambulanza, ha reso noto la polizia cantonale.

L'autista del camion non ha riportato ferite. I danni materiali ammontano a diverse migliaia di franchi.