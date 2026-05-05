  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Riedt bei Erlen Turgovia, distrutto dalle fiamme un edificio commerciale, danni per milioni di franchi

SDA

5.5.2026 - 09:27

A causa del fumo, le autorità del canton Turgovia hanno temporaneamente invitato la popolazione a chiudere finestre e porte e a disattivare ventilazioni e impianti di climatizzazione.
A causa del fumo, le autorità del canton Turgovia hanno temporaneamente invitato la popolazione a chiudere finestre e porte e a disattivare ventilazioni e impianti di climatizzazione.
Keystone

Un edificio commerciale a Riedt bei Erlen, nel canton Turgovia, è andato completamente distrutto la notte scorsa. Non ci sono stati feriti, ma i danni materiali ammontano a milioni di franchi, ha indicato oggi la polizia cantonale turgoviese

Keystone-SDA

05.05.2026, 09:27

05.05.2026, 10:05

Un grande dispiegamento dei pompieri di Erlen, Amriswil (TG) e Weinfelden (TG) è riuscito spegnere l'incendio e a evitare che il fuoco si propagasse ad altri edifici.

Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per stabilire le cause esatte del rogo.

Il fuoco è divampato poco prima delle 22.00. A causa del fumo, le autorità del canton Turgovia hanno temporaneamente invitato la popolazione a chiudere finestre e porte e a disattivare ventilazioni e impianti di climatizzazione.

Verso le 2 di notte hanno revocato l'allerta tramite il servizio Alertswiss.

I più letti

20'000 franchi di multa per un uomo che viaggiava senza biglietto sulle FFS, ecco perché
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Donna sbranata in Valtellina, ecco i primi risultati dell'autopsia
Un raro spettacolo naturale si è verificato nel Lago di Garda, ecco di cosa si tratta
Berna s'è lasciata scappare il nazista Mengele nel 1961? Il suo dossier sarà riaperto dall'Archivio federale

Altre notizie

Birra a ruba. In Francia va a ruba la birra «John Lemon», ma Yoko Ono la fa vietare

Birra a rubaIn Francia va a ruba la birra «John Lemon», ma Yoko Ono la fa vietare

Traffico ferroviario. 20'000 franchi di multa per un uomo che viaggiava senza biglietto sulle FFS, ecco perché

Traffico ferroviario20'000 franchi di multa per un uomo che viaggiava senza biglietto sulle FFS, ecco perché

Già tre morti. Allarme sulla nave da crociera, l'hantavirus colpisce e uccide nell'Atlantico

Già tre mortiAllarme sulla nave da crociera, l'hantavirus colpisce e uccide nell'Atlantico