Riedt bei ErlenTurgovia, distrutto dalle fiamme un edificio commerciale, danni per milioni di franchi
SDA
5.5.2026 - 09:27
Un edificio commerciale a Riedt bei Erlen, nel canton Turgovia, è andato completamente distrutto la notte scorsa. Non ci sono stati feriti, ma i danni materiali ammontano a milioni di franchi, ha indicato oggi la polizia cantonale turgoviese
Keystone-SDA
05.05.2026, 09:27
05.05.2026, 10:05
SDA
Un grande dispiegamento dei pompieri di Erlen, Amriswil (TG) e Weinfelden (TG) è riuscito spegnere l'incendio e a evitare che il fuoco si propagasse ad altri edifici.
Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per stabilire le cause esatte del rogo.
Il fuoco è divampato poco prima delle 22.00. A causa del fumo, le autorità del canton Turgovia hanno temporaneamente invitato la popolazione a chiudere finestre e porte e a disattivare ventilazioni e impianti di climatizzazione.
Verso le 2 di notte hanno revocato l'allerta tramite il servizio Alertswiss.