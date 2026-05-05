A causa del fumo, le autorità del canton Turgovia hanno temporaneamente invitato la popolazione a chiudere finestre e porte e a disattivare ventilazioni e impianti di climatizzazione. Keystone

Un edificio commerciale a Riedt bei Erlen, nel canton Turgovia, è andato completamente distrutto la notte scorsa. Non ci sono stati feriti, ma i danni materiali ammontano a milioni di franchi, ha indicato oggi la polizia cantonale turgoviese

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Un grande dispiegamento dei pompieri di Erlen, Amriswil (TG) e Weinfelden (TG) è riuscito spegnere l'incendio e a evitare che il fuoco si propagasse ad altri edifici.

Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per stabilire le cause esatte del rogo.

Il fuoco è divampato poco prima delle 22.00. A causa del fumo, le autorità del canton Turgovia hanno temporaneamente invitato la popolazione a chiudere finestre e porte e a disattivare ventilazioni e impianti di climatizzazione.

Verso le 2 di notte hanno revocato l'allerta tramite il servizio Alertswiss.