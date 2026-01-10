  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Turgovia Quattro uomini feriti in una rissa a Frauenfeld

SDA

10.1.2026 - 12:14

Rissa fra quattro uomini la scorsa notte nei pressi della stazione di Frauenfeld. (immagine d'illustrazione)
Rissa fra quattro uomini la scorsa notte nei pressi della stazione di Frauenfeld. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Quattro uomini sono rimasti feriti in una rissa scoppiata ieri sera a Frauenfeld, dove due afghani sono venuti alle mani con un italiano e un kosovaro.

Keystone-SDA

10.01.2026, 12:14

I due afghani di 19 anni sono stati portati in ospedale con ferite lievi, ha reso noto oggi la polizia cantonale di Turgovia. Il 30enne italiano e il croato 33enne hanno riportato ferite di media gravità e si sono recati in ospedale autonomamente.

Non è chiaro perché la lite sia scoppiata intorno alle 23:00 sulla Bahnhofstrasse, nei pressi della stazione del capoluogo turgoviese. Contatta dall'agenzia Keystone-ATS, la polizia non è stata in grado di dire se i quattro si conoscessero.

I più letti

Minorenni ustionati a Crans-Montana, la chirurga pediatrica: «Non si cura solo il ferito, ma l'intera famiglia»
Il FC Lutry piange sette vittime di Crans-Montana
Il padre del proprietario del bar «Le Constellation» parla per la prima volta
Il gestore de «Le Constellation» faceva prostituire donne pure in Svizzera
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché

Altre notizie

Dopo il dramma di Crans-Montana. Livigno vieta i giochi pirotecnici nei locali

Dopo il dramma di Crans-MontanaLivigno vieta i giochi pirotecnici nei locali

Svizzera. Swiss alle prese con nuove cancellazioni per il maltempo

SvizzeraSwiss alle prese con nuove cancellazioni per il maltempo

Tragedia di Crans-Montana. Tessuti cellulari per grandi ustionati: il lavoro del CHUV sotto pressione

Tragedia di Crans-MontanaTessuti cellulari per grandi ustionati: il lavoro del CHUV sotto pressione