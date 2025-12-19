  1. Clienti privati
Turgovia Sommozzatore trova una sfera d'acciaio con del gin nel Lago di Costanza

SDA

19.12.2025 - 17:00

La sfera col gin giaceva a 15 metri di profondità di fronte a Romanshorn. (Immagine simbolica d'archivio)
La sfera col gin giaceva a 15 metri di profondità di fronte a Romanshorn. (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone

Un sommozzatore specializzato nel recupero di relitti ha trovato nel Lago di Costanza una sfera di acciaio inossidabile del peso di circa 800 chilogrammi contenente gin.

Keystone-SDA

19.12.2025, 17:00

19.12.2025, 17:01

Per conferirgli un aroma speciale, l'azienda produttrice voleva conservare il distillato nell'acqua per 100 giorni nel 2022. In seguito, non riuscendo più a trovare la sfera, ha sporto denuncia per furto.

Il pesante oggetto metallico è stato ritrovato, intatto, con l'aiuto di un robot subacqueo di fronte a Romanshorn, a circa 15 metri di profondità, ha indicato oggi a Keystone-ATS Silvan Paganini, presidente dell'associazione di salvataggio lacuale della località turgoviese. La polizia è riuscita a recuperarlo, ha confermato un portavoce delle forze dell'ordine cantonali.

L'oggetto, della capacità di 230 litri, è stato restituito al proprietario. Il gin contenuto nella sfera doveva essere venduto in bottiglie al prezzo di 99 franchi.

