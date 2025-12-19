TurgoviaSommozzatore trova una sfera d'acciaio con del gin nel Lago di Costanza
19.12.2025 - 17:00
Un sommozzatore specializzato nel recupero di relitti ha trovato nel Lago di Costanza una sfera di acciaio inossidabile del peso di circa 800 chilogrammi contenente gin.
Per conferirgli un aroma speciale, l'azienda produttrice voleva conservare il distillato nell'acqua per 100 giorni nel 2022. In seguito, non riuscendo più a trovare la sfera, ha sporto denuncia per furto.
Il pesante oggetto metallico è stato ritrovato, intatto, con l'aiuto di un robot subacqueo di fronte a Romanshorn, a circa 15 metri di profondità, ha indicato oggi a Keystone-ATS Silvan Paganini, presidente dell'associazione di salvataggio lacuale della località turgoviese. La polizia è riuscita a recuperarlo, ha confermato un portavoce delle forze dell'ordine cantonali.
L'oggetto, della capacità di 230 litri, è stato restituito al proprietario. Il gin contenuto nella sfera doveva essere venduto in bottiglie al prezzo di 99 franchi.