Incidente Turgovia, ina Tesla si scontra con un veicolo della polizia

SDA

20.12.2025 - 12:31

La Tesla coinvolta nell'incidente.
La Tesla coinvolta nell'incidente.
Keystone

Un 58enne al volante di una Tesla si è scontrato con un veicolo della polizia, fermo e con i lampeggianti accesi, stamattina nei pressi dell'uscita dell'A1 di Münchwilen, nel canton Turgovia. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali sono ingenti.

Keystone-SDA

20.12.2025, 12:31

20.12.2025, 13:08

L'incidente è avvenuto poco prima delle 06.00, indica in una nota la polizia turgoviese. Salata la bolletta della collisione, stimata in oltre 100'000 franchi.

La causa esatta del sinistro è in fase di accertamento. Fra le altre cose, si sta verificando se il conducente della Tesla stesse utilizzando la modalità di guida autonoma, ha dichiarato un portavoce delle forze dell'ordine cantonali a Keystone-ATS.

Il tratto autostradale in territorio di Turgovia tra Münchwilen e Matzingen era sbarrato a seguito di un precedente incidente. Il veicolo della polizia si trovava sul posto per delimitare le corsie chiuse.

