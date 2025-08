La polizia turgoviese ha fermato diversi conducenti che avevano bevuto troppo. Keystone

Fermato due volte ubriaco al volante: è successo la notte scorsa a un cittadino iracheno di 31 anni, riferisce oggi la polizia cantonale turgoviese.

Keystone-SDA SDA

Alle 03.00 l'uomo è incappato in un controllo a Romanshorn: un test ha permesso di stabilire che aveva 1,2 permille di alcol nel sangue. La patente gli è stata ritirata sul posto: questo non ha però impedito al conducente di tornare in seguito a guidare: un'ora e mezzo più tardi è stato così fermato da un'altra pattuglia.

Un altro automobilista che ha alzato il gomito ben oltre il dovuto è stato intercettato a Hörhausen: in questo caso si tratta di un 45enne polacco con un'alcolemia dell'1,9 permille.