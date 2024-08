È aumentato ancora il bilancio delle vittime della frana che ha colpito due notti fa l'isola thailandese di Phuket. Keystone

È salito a 10 il bilancio delle vittime di una frana provocata dalle forti piogge che nelle prime ore di ieri ha colpito l'isola thailandese di Phuket, nel sud del Paese.

Lo ha reso noto oggi il governo, aggiungendo che altre tre persone risultano disperse e 19 sono rimaste ferite.

Tra i morti ci sono una coppia di turisti russi, alcuni cittadini birmani e alcuni thailandesi. La frana ha colpito una zona residenziale dell'isola dove si trovano molti alberghi e appartamenti affittati a turisti.

Sono stati stanziati ulteriori fondi per aiutare le famiglie delle vittime, i feriti ed è stata istituita una squadra per indagare sulle cause della frana, ha dichiarato il governo.

La Thailandia è soggetta a piogge monsoniche ogni anno, ma i cambiamenti climatici tendono a intensificare il fenomeno e ad aumentare la probabilità di inondazioni distruttive.

Attualmente il Paese è colpito da piogge monsoniche particolarmente intense che causano inondazioni, soprattutto sulla costa meridionale e nel nord. Nel 2011, gigantesche inondazioni hanno ucciso più di 500 persone e distrutto migliaia di case in tutta la Thailandia.

SDA