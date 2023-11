Omicidio-suicidio al proprio matrimonio, 5 morti

Un ex guardia forestale ha ucciso la donna che aveva appena sposato e altre tre persone sabato sera durante la festa di matrimonio della coppia nel nord-est della Thailandia, per poi puntarsi la pistola alla testa e togliersi la vita. Lo riporta questa mattina il Bangkok Post.

Immagine simbolica (archivio). KEYSTONE/AP/ROGELIO V. SOLIS

L'omicidio-suicidio è avvenuto nel villagagio di Wang Nam Khieo, nella provincia rurale di Nakhon Ratchasima. Chaturong Suksuk (29 anni), lo sposo, si è assentato brevemente dalla festa nuziale, ha preso l'arma che aveva nell'auto, e ha aperto il fuoco attorno alle 23:30 locali uccidendo la sua sposa Kanchana Pachunthuek (44 anni), la madre e la sorella di lei, e un uomo che era tra gli ospiti. Un altro ospite è rimasto ferito ed è in gravi condizioni.

Il motivo che ha portato Chaturong a uccidere quattro persone e poi farla finita è ancora ignoto. Il matrimonio era stato celebrato con rito buddista in mattinata, e il resto della giornata è stato passato in un'atmosfera di festa, per quanto Chaturong – secondo altri partecipanti all'evento – sembrasse di umore non consono alle celebrazioni.

L'uomo aveva lavorato in passato come guardia forestale ed era rimasto disabile dopo un infortunio alla gamba durante il servizio. La coppia aveva convissuto per tre anni prima di arrivare al matrimonio.

SDA