18 locali sono stati presi di mira fra Madrid e Talavera. KEYSTONE

I ristoranti e i bar di Madrid sono al sicuro. La polizia spagnola ha arrestato un gruppo criminale che, dalla scorsa estate, saccheggiava i locali rubando le sedie.

La polizia spagnola ha smantellato un gruppo criminale dedito al furto di sedie. Sono finite in manette sette persone, sospettate di aver rubato oltre 1'100 sedie da aree esterne di ristoranti e bar.

Il gruppo, composto da sei uomini e una donna, operava di notte fra Madrid e Talavera de la Reina, una città più piccola a sud-ovest della capitale. In totale sarebbero 18 i locali saccheggiati, durante i colpi avvenuti nel mese di agosto e settembre.

Un bottino da oltre 55'000 franchi

Sono stati presi di mira ristoranti e bar che lasciavano i loro arredi all'aperto durante la chiusura notturna. Impilare le sedie e incatenarli ai tavoli - una strategia adottata da gran parte dei locali - non è stato sufficiente a proteggersi dai ladri. Secondo la polizia, il valore stimato della merce rubata ammontava a circa 60'000 euro (oltre 55'000 franchi).

I sospettati, accusati di furto e appartenenza a un'organizzazione criminale, rivendevano le sedie in Spagna, ma anche in Marocco e Romania, ha riferito la polizia.