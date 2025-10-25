La polizia spagnola ha smantellato un gruppo criminale dedito al furto di sedie. Sono finite in manette sette persone, sospettate di aver rubato oltre 1'100 sedie da aree esterne di ristoranti e bar.
Il gruppo, composto da sei uomini e una donna, operava di notte fra Madrid e Talavera de la Reina, una città più piccola a sud-ovest della capitale. In totale sarebbero 18 i locali saccheggiati, durante i colpi avvenuti nel mese di agosto e settembre.
Un bottino da oltre 55'000 franchi
Sono stati presi di mira ristoranti e bar che lasciavano i loro arredi all'aperto durante la chiusura notturna. Impilare le sedie e incatenarli ai tavoli - una strategia adottata da gran parte dei locali - non è stato sufficiente a proteggersi dai ladri. Secondo la polizia, il valore stimato della merce rubata ammontava a circa 60'000 euro (oltre 55'000 franchi).
I sospettati, accusati di furto e appartenenza a un'organizzazione criminale, rivendevano le sedie in Spagna, ma anche in Marocco e Romania, ha riferito la polizia.