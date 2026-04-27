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Ci sono anche 3 feriti Scontro frontale tra due auto su un ponte a Thun: una donna perde la vita

SDA

27.4.2026 - 07:43

Oltre ai servizi specializzati della polizia cantonale bernese, sul posto sono stati mobilitati anche soccorritori e un team Care del canton Berna
Oltre ai servizi specializzati della polizia cantonale bernese, sul posto sono stati mobilitati anche soccorritori e un team Care del canton Berna
Keystone

Una donna ha perso la vita ieri pomeriggio in seguito a una collisione frontale tra due auto su un ponte a Thun. Altre tre persone sono rimaste ferite nell'incidente, di cui due gravemente.

Keystone-SDA

27.04.2026, 07:43

27.04.2026, 07:52

Secondo il ministero pubblico regionale dell'Oberland bernese e la polizia cantonale bernese, la vittima è una cittadina svizzera di 87 anni originaria del canton Berna. Si trovava a bordo di un'auto proveniente da Steffisburg (BE), il cui conducente è rimasto gravemente ferito.

Anche la conducente dell'auto proveniente in senso opposto è rimasta gravemente ferita, così come il suo passeggero. Dei passanti hanno prestato i primi soccorsi fino all'arrivo dei soccorritori. Hanno anche tentato di rianimare la donna di 87 anni, ma senza successo. Le persone ferite nell'incidente sono state trasportate in ospedale a bordo di ambulanze.

Ponte chiuso

Il ponte in questione ha dovuto essere completamente chiuso per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la gestione dell'incidente. È stata predisposta una deviazione. Oltre ai servizi specializzati della polizia cantonale bernese, sono stati mobilitati anche il team Care del canton Berna, specialisti dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna, le squadre di soccorso di Thun e i servizi di rimorchio.

Sotto la direzione della procura regionale dell’Oberland bernese, la polizia cantonale ha aperto un'indagine per determinare le circostanze esatte dell'incidente.

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