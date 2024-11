Incidenti si sono verificati dopo la partita di calcio fra Ajax e Maccabi. Keystone

Dieci israeliani tifosi del Maccabi Tel Aviv sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti ad Amsterdam da una folla apparentemente filopalestinese, rende noto il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico citato dai media israeliani.

SDA

Il premier Benjamin Netanyahu ha invitato il primo ministro nederlandese Dick Schoof e le forze di sicurezza locali «ad agire in modo deciso e rapido contro i rivoltosi» e ha chiesto che due aerei vengano inviati ad Amsterdam per riportare indietro i cittadini israeliani rimasti vittima dell'aggressione.

Sul web sono stati diffusi video che mostrano persone a volto coperto e con in mano bandiere palestinesi assalire un tifoso del Maccabi.

Gli scontri sono scoppiati nella notte nel centro della città olandese al termine della partita di calcio tra Ajax e Maccabi, vinta dai padroni di casa 5-0. La polizia ha protetto e scortato i sostenitori israeliani al loro hotel.

Le autorità locali affermano di aver effettuato 57 arresti in totale durante la giornata.

L'ufficio del premier israeliano ha conferma stamane che Benjamin Netanyahu ha ordinato l'invio di due per soccorrere i tifosi: «Il primo Ministro ha ordinato l'invio immediato di due aerei di soccorso per aiutare i nostri cittadini», si legge in una dichiarazione, in cui si sottolinea che il premier considera «l'atroce incidente con la massima serietà».

Attacco premeditato

Il premier olandese Dick Schoof ha condannato le violenze contro i tifosi israeliani: «Seguo con orrore le notizie provenienti da Amsterdam – ha scritto su X -. Attacchi antisemiti contro gli israeliani assolutamente inaccettabili. Sono in stretto contatto con tutte le persone coinvolte».

Schoof ha anche affermato di aver parlato al telefono con il premier israeliano Benjiamin Netanyahu assicurando che «i colpevoli saranno rintracciati e perseguiti». «Adesso – ha concluso Schoof – nella capitale regna il silenzio».

Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato, durante la telefonata con il premier olandese, quello che ha descritto come «un attacco premeditato» ai tifosi di calcio israeliani ad Amsterdam.

«Il primo ministro Netanyahu – afferma una nota del suo ufficio – ha dichiarato di considerare con la massima serietà l'attacco antisemita premeditato contro i cittadini israeliani e ha richiesto una maggiore sicurezza per la comunità ebraica nei Paesi Bassi».

SDA