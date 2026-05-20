Carmen Zander è la proprietaria della tigre fuggita. Keystone

Nel fine settimana una tigre è fuggita a Lipsia e ha ferito gravemente un anziano. Adesso la proprietaria dell'animale, Carmen Zander, conosciuta come la «regina delle tigri», ha rotto il silenzio sull'incidente.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Una tigre che è fuggita da un recinto privato a Lipsia è stata uccisa da un colpo di pistola dopo aver ferito gravemente un uomo di 73 anni.

La proprietaria dell'animale, Carmen Zander, rifiuta ogni colpa ed è scioccata sull'accaduto, ma sottolinea che erano state osservate tutte le precauzioni di sicurezza.

L'ufficio del pubblico ministero sta ora indagando sull'esatta dinamica degli eventi e su eventuali violazioni delle norme di sicurezza. Mostra di più

Nel fine settimana la polizia di Lipsia ha sparato e ucciso una tigre in fuga. L'animale era scappato da un recinto privato nel quartiere di Dölzig, Schkeuditz.

La proprietaria dell'animale, Carmen Zander, nota come la «regina delle tigri», tiene diversi grandi felini in una zona industriale. Ci sarebbero ancora otto tigri nel recinto.

Un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito dall'animale: ha riportato ferite da morso e da graffio ed è stato portato in ospedale. Al momento non è in grado di sostenere un interrogatorio, come riporta la DPA.

«Non ho fatto nulla di male!»

Inizialmente la domatrice non ha risposto alla richiesta di informazioni da parte dei media, ma adesso ha rotto il silenzio.

A «RTL» ha dichiarato di non essere stata sul posto durante l'attacco e che l'incidente l'ha «completamente spiazzata»: «Pensavo di essere in un incubo». E ha aggiunto: «Non ho fatto nulla di male! I miei dipendenti e aiutanti sono stati istruiti al 100%».

Zander ha respinto le critiche al suo lavoro: «Conosco il mio mestiere. Non sono una stupida che improvvisamente pensa di dover lavorare con i predatori».

E ha assicurato che le misure di sicurezza sono sempre state garantite: «La sicurezza è sempre stata e sempre sarà garantita. Ed è per questo che è ancora più difficile per me capire cosa sia successo».

La tigre era considerata una «fifona»

La regina delle tigri afferma che il felino coinvolto, Sandokan, un esemplare di 9 anni che pesa circa 280 kg, era considerato un «fifone».

Sul suo sito web Zander lo descrive come un «gatto pauroso»: «Se non riesce a valutare qualcosa, viene rapidamente sopraffatto e diventa insicuro. Un attacco può quindi scatenarsi in modo più rapido e inaspettato».

La procura sta ora indagando sull'esatta sequenza degli eventi e su eventuali violazioni delle norme di sicurezza. Anche il ruolo dell'aiutante ferito è oggetto di indagine.