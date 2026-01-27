Il social sta riscontrando problemi di funzionamento Keystone

TikTok, dopo la nascita di una joint venture dedicata agli Stati Uniti, vive ore difficili. Il social sta riscontrando problemi di funzionamento dovuti, secondo una nota della stessa azienda, a criticità «dell'infrastruttura informatica» su cui poggia.

Keystone-SDA SDA

Oltre a ciò, gli analisti di Sensor Tower hanno riportato un tasso del 150% di disinstallazioni dell'app da parte degli utenti americani. Una conseguenza, secondo quanto dichiarato dai ricercatori alla Cnbc, sia delle difficoltà tecniche nell'uso del social che della costituzione dell'entità statunitense guidata da Adam Presser, ex responsabile operativo di TikTok.

Dalle analisi di un'altra società, App Figures, emerge che, nello stesso periodo di tempo, è cresciuto il download di un concorrente indipendente di TikTok, UpScrolled, che ha scalato le classifiche degli store digitali in Usa, Regno Unito e Australia.

Passata da poche centinaia a oltre 41mila download in pochi giorni, l'applicazione creata dallo sviluppatore australiano Issam Hijazi ricorda le prime versioni di Instagram. «Troppo spesso, gli utenti non sanno se la loro voce verrà ascoltata o silenziosamente soppressa», scrive UpScrolled sul suo sito web.

«UpScrolled cambia tutto questo, garantendo che ogni post abbia la giusta possibilità di essere visto, creando un ambiente autentico, senza filtri ed equo per tutti». Non è la prima volta che gli eventi che riguardano TikTok accendono le luci su nuove piattaforme. A inizio 2025, l'app cinese RedNote è diventata popolare negli Stati Uniti, a seguito della possibilità di blocco di TikTok da parte di Washington.