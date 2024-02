La principessa Anna consegna al direttore d'orchestra Ivor Bolton l'onorificenza britannica di Commendatore. Keystone

Il direttore principale dell'Orchestra sinfonica di Basilea Ivor Bolton ha ricevuto ieri al Castello di Windsor un'alta onorificenza britannica. La principessa Anna gli ha conferito l'ordine di Commendatore, «Commander of the Order of the British Empire».

I «servizi eccezionali alla musica» di Bolton sono stati così onorati, ha annunciato oggi in una nota l'Orchestra sinfonica renana.

La principessa Anna, sorella di Re Carlo III, gli ha conferito questa onorificenza nel corso di una festosa cerimonia. Il direttore d'orchestra britannico era già nell'elenco degli invitati al compleanno reale nel 2023.

Bolton, nato a Blackford (GB) nel 1958, dirige l'Orchestra sinfonica di Basilea dal 2016. In precedenza ha diretto per dodici anni la Mozarteumorchester di Salisburgo. Dal 2015 è anche direttore principale del Teatro Real di Madrid. Dal 1994 dirige anche spettacoli all'Opera di Stato Bavarese di Monaco di Baviera. È noto per i suoi concerti con opere di, tra gli altri, Bruckner, Mozart, Monteverdi, Handel e Fauré.

Dal 2025 Markus Poschner, attuale direttore principale dell'Orchestra della Svizzera italiana (OSI), subentrerà a Bolton alla testa dell'Orchestra sinfonica di Basilea.

scmi, ats