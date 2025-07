Torna a casa e trova 70 pulcini nati da uova acquistate al supermercato

Rientro a casa con sorpresa: 70 pulcini aspettavano la donna (immagine simmbolica). Keystone

Una donna di Qingdao, nella provincia cinese di Shandong, ha trovato con stupore 70 pulcini in casa nati da 90 uova acquistate al supermercato.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te La signora Jiang, rientrata a casa dopo essere stata via per due giorni, ha trovato 70 pulcini nati dalle uova acquistate al supermercato.

Le uova vendute solitamente nei supermercati non sono fertilizzate, ma in caso di acquisto da un contadino o mercato locale potrebbero esserlo.

Un'altra spiegazione è che le uova siano state esposte a una fonte di calore, come un termosifone o il sole caldo, favorendo lo sviluppo embrionale, o che fossero già parzialmente incubate. Mostra di più

Una donna di Qingdao, nella provincia cinese di Shandong, è rimasta incredibilmente sorpresa quando è tornata a casa e ha trovato 70 pulcini nati da tre cartoni di uova che aveva acquistato.

Secondo quanto riportato da «China Daily», la signora Jiang, che era stata via per due giorni, ha sentito un cinguettio appena ha aperto la porta di casa, scoprendo che tra i poco più di una quarantina di pulcini erano già nati, con altri che stavano ancora emergendo.

In totale, 70 pulcini sono nati da 90 uova. La famiglia ha prontamente creato un riparo di fortuna con vecchi maglioni e ha nutrito i pulcini con brodo di riso caldo usando una siringa, riuscendo a mantenere tutti i pulcini in salute.

Due di loro sono stati adottati dal figlio della signora Jiang, mentre gli altri sono stati portati dai genitori per essere accuditi.

En Qingdao, provincia de Shandong 🇨🇳 , la Sra. Jiang regresó a casa después de estar fuera durante 2 días y se encontró con una sorpresa inesperada: decenas de polluelos que, según ella, nacieron de 3 cartones de huevos... 🥚🐣🐤



pic.twitter.com/RTrXmFsJAk — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) July 20, 2025

Come è potuto succedere?

Il caso ha sollevato domande su come fosse possibile che pulcini nascessero da uova acquistate per il consumo umano. «China Daily» spiega che le uova vendute nei supermercati di solito «non sono fertilizzate», poiché provengono da allevamenti senza galli.

Tuttavia, se le uova erano state acquistate da un contadino, un mercato locale o un allevamento non industriale, è possibile che fossero uova fertilizzate, deposte da galline che vivevano con un gallo. In questo caso, se le uova fossero state conservate in condizioni favorevoli (calore, umidità), l'embrione avrebbe potuto iniziare a svilupparsi.

Un'altra possibile spiegazione, come riportato da «The Guardian», è che le uova siano state esposte a una fonte di calore, come un termosifone o il sole caldo di quei giorni, che ha favorito lo sviluppo dell'embrione.

Inoltre, c'è anche la possibilità che le uova fossero parzialmente incubate, forse da una gallina prima che venissero raccolte, e che con un po' di calore aggiuntivo abbiano completato il loro sviluppo.