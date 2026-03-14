Attese nevicate. KEYSTONE

MeteoSvizzera ha diramato oggi un allerta per forti nevicate in montagna in vaste parti delle Alpi. Nel Ticino occidentale il livello di pericolo è stato innalzato al grado 4 (forte).

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Una forte corrente da sudovest ha iniziato a convogliare dalla scorsa notte aria umida in direzione della regine alpina, scrive l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera nel suo bollettino.

A sud delle Alpi le precipitazioni si intensificheranno nelle prossime ore con un limite delle nevicate che si abbasserà in modo più marcato rispetto a quanto previsto.

Nel Locarnese, nella Vallemaggia, Valle Verzasca e Val Leventina, l'allerta è stata innalzata al livello 4. Nelle altre regioni allertate del Sopraceneri e del Moesano il livello di allerta rimane invariato (livello 3 – marcato).

Le nevicate interesseranno anche parte dell'Alto Vallese. Lungo il versante meridionale delle Alpi vallesane, dalle regioni di Arolla, Zermatt e del Sempione fino alle regioni di Binn e nel Goms, al di sopra dei 1000 metri, sono previsti tra i 50 e gli 80 cm di neve fresca, in alta montagna localmente fino a un metro. Nelle regioni adiacenti del Canton Vallese, Vaud e Friburgo sono attesi accumuli di 20-45 cm.

Sul versante nord alpino il limite delle nevicate si abbasserà nel corso della giornata probabilmente fino al fondovalle: lungo la fascia prealpina la neve cadrà probabilmente fino a circa 500 metri.