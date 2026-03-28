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Dalle 2 alle 3 Ecco che torna ora legale: questa notte le lancette si spostano un'ora in avanti

SDA

28.3.2026 - 08:01

Domani mattina si perde un'ora di sonno: si passa all'ora legale (foto simbolica)
Domani mattina si perde un'ora di sonno: si passa all'ora legale (foto simbolica)
Keystone

Alle 2:00 di domani in Svizzera e nella maggior parte dei Paesi europei le lancette dell'orologio saranno spostate avanti di 60 minuti e quindi alle 3.00. Il passaggio all'ora legale avviene sempre l'ultima domenica di marzo e termina l'ultima domenica di ottobre.

Keystone-SDA

28.03.2026, 08:01

28.03.2026, 09:24

Quest'anno l'ora legale durerà 30 settimane ossia 210 giorni. Alle 3.00 della mattina del 25 ottobre le lancette degli orologi saranno riportate alle 2.00, segnando così il ritorno all'ora solare.

L'eventuale abolizione del cambio dell'ora stagionale è diventata una questione politica, in particolare nei paesi vicini alla Svizzera. La Commissione europea ha presentato piani concreti, ma gli Stati membri dell'Unione europea non li hanno seguiti.

I detrattori del cambio dell'ora ne criticano gli effetti negativi sulla salute e sul benessere degli animali. Secondo loro a essere particolarmente colpiti sarebbero i bambini e gli anziani.

Inoltre, a causa della stanchezza, il numero di incidenti stradali aumenterebbe. Il cambio dell'ora è anche motivo di malcontento per il settore agricolo, in quanto comporterebbe una diminuzione della produzione di latte delle mucche.

L'ora legale è stata introdotta in Europa per la prima volta nel 1973 nel contesto della crisi petrolifera. Questo cambiamento doveva garantire un'ora in più di luce diurna alle aziende e alle famiglie con l'obiettivo di risparmiare energia. Per non diventare un'isola temporale, la Svizzera ha seguito l'esempio nel 1981.

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