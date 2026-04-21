Le spugnole si trovano in Svizzera dalla fine di marzo a maggio, a seconda del tempo. Keystone

La stagione delle spugnole è iniziata. Secondo Tox Info Suisse, negli ultimi tempi si è registrato un aumento di gravi malattie gastrointestinali. Particolarmente problematici sono i funghi troppo poco cotti.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Tox Info Suisse mette in guardia dai rischi per la salute legati al consumo di spugnole.

Recentemente è stato registrato un numero crescente di casi gravi di malattie gastrointestinali.

Le spugnole poco cotte sono particolarmente pericolose: vanno sempre cotte per almeno 20 minuti e non vanno mai mangiate crude.

In rari casi, c'è il rischio di complicazioni potenzialmente letali. Mostra di più

Con l'inizio della stagione delle spugnole, Tox Info Suisse invita alla prudenza: il consumo di questi funghi può avere conseguenze per la salute, soprattutto se non vengono cotti a sufficienza.

Negli ultimi dodici mesi, le agenzie specializzate hanno registrato un aumento di gravi malattie gastrointestinali legate a questi alimenti, con quattro persone che si sono ammalate gravemente.

Secondo il Centro svizzero di informazione sui veleni, sono particolarmente problematici i piatti come il risotto o le salse in cui le spugnole secche o congelate vengono aggiunte tardivamente.

Questi funghi sono considerati crudi e devono essere cotti a sufficienza. Se non vengono cotti abbastanza a lungo «possono dare luogo a brutte sorprese», si legge nel comunicato stampa.

Tox Info Suisse raccomanda di cuocere sempre le spugnole per almeno 20 minuti, indipendentemente dal fatto che siano fresche, secche o congelate.

I funghi secchi devono essere messi a bagno prima, quelli congelati devono essere completamente scongelati. È fortemente sconsigliato mangiarle crude, ad esempio come carpaccio.

Due sintomi diversi

L'avvertimento si basa su due diversi quadri clinici. Da un lato, le spugnole fresche possono provocare sintomi neurologici come vertigini o disturbi dell'andatura, che di solito sono innocui.

Tuttavia, le reazioni gastrointestinali causate da funghi poco cotti sono molto più pericolose: possono portare a forti crampi, vomito e diarrea nel giro di poche ore.

In rari casi, c'è il rischio di complicazioni pericolose per la vita, tra cui lo shock.

Secondo Tox Info Suisse, infatti, sono stati documentati diversi decessi in tutto il mondo. Dal 2014 sono stati registrati anche diversi casi gravi, di cui un numero impressionante di recente. Non è ancora chiaro se si tratti di una coincidenza o se sia legato alla crescente diffusione delle spugnole coltivate.

Se i sintomi si manifestano rapidamente, gli esperti consigliano di contattare immediatamente il numero di emergenza 145 e i servizi di soccorso se i sintomi sono gravi.