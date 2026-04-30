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Bellinzona A processo al TPF il 63enne che ha fornito merci alla Russia

SDA

30.4.2026 - 17:01

Il caso sarà affrontato dal TPF di Bellinzona.
Il caso sarà affrontato dal TPF di Bellinzona.
Keystone

Un 63enne finisce sotto processo, davanti al Tribunale penale federale (TPF), per aver fornito a due uomini accreditati presso la rappresentanza commerciale russa a Berna materiali destinati presumibilmente a un programma di armamenti di distruzione di massa.

Keystone-SDA

30.04.2026, 17:01

30.04.2026, 17:59

Secondo l'atto d'accusa presentato dal ministero pubblico della Confederazione tra il 2020 e il 2024 l'uomo, impiegato commerciale presso un'azienda che rifornisce le imprese di materiale da laboratorio nonché di prodotti medici e farmaceutici, ha consegnato merci per 75'000 franchi e ha presentato offerte per altri 934'000 franchi, senza mai richiedere la licenza di esportazione.

L'imputato è accusato di violazione aggravata della legge federale sul controllo dei beni a duplice impiego. Si tratta di un procedimento abbreviato, possibile quando l'imputato ammette i fatti. La procura chiede una pena sospesa di 16 mesi, un risarcimento di 60'000 franchi alla Confederazione e il versamento delle spese procedurali per circa 9000 franchi. Spetterà a un giudice unico della corte penale stabilire se il rito abbreviato sia opportuno e se la pena richiesta sia adeguata.

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