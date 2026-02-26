Il Tribunale penale federale di Bellinzona (foto d'archivio) Keystone

La Corte d'appello del Tribunale penale federale (TPF) ha inasprito le pene di due islamisti di Winterthur (ZH) riconosciuti nel marzo dello scorso anno colpevoli di sostegno a una organizzazione terroristica.

I due cittadini svizzeri, che gestivano un'agenzia di comunicazione e diffondevano propaganda in lingua tedesca, sono stati ora condannati rispettivamente a una pena detentiva di 55 e 51 mesi da scontare.

Lo scorso anno il TPF aveva condannato i due cittadini svizzeri, oggi di 24 e 30 anni, rispettivamente a 36 mesi e 35 mesi di prigione, parzialmente sospesi. La Corte degli affari penali aveva ritenuto fondate le accuse di sostegno allo Stato Islamico (Isis) e di possesso di immagini violente, ma aveva assolto gli imputati dall'accusa di partecipazione a un'organizzazione terroristica.

La Camera d'appello la vede diversamente, secondo una sentenza pubblicata oggi. In una breve motivazione, precisa che non solo l'azione di combattimento sul posto è considerata partecipazione. Anche le attività di propaganda che hanno raggiunto una certa intensità e che sono poste sotto l'autorità dell'Isis devono essere qualificate come tali.

Entrando a far parte del gruppo di discussione Telegram, i due uomini sono stati integrati nell'apparato mediatico dell'Isis e sono così diventati membri dell'organizzazione. Il tribunale ha quindi pronunciato pene detentive da scontare rispettivamente di 55 e 51 mesi. La detenzione preventiva di 718 e 1192 giorni sarà dedotta dalla pena.

Tra aprile 2020 e dicembre 2021, il giovane di 24 anni ha raccolto diverse migliaia di franchi per l'Isis Nel 2022 è entrato a far parte dell'apparato propagandistico dell'organizzazione. All'inizio del 2022, l'imputato trentenne ha iniziato a diffondere materiale divulgativo ed è entrato a far parte della struttura dell'Isis insieme al coimputato più giovane. Sono stati arrestati nel giugno 2022.

Entrambi avevano intenzione di recarsi in Siria per unirsi all'organizzazione terroristica. Nel dicembre 2021, il più giovane è arrivato in Turchia, dove è stato arrestato dalle autorità.

(Sentenza CA.2025.21 del 19 febbraio 2026)