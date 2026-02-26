  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

TPF Pene inasprite in appello per i due islamisti di Winterthur

SDA

26.2.2026 - 15:58

Il Tribunale penale federale di Bellinzona (foto d'archivio)
Il Tribunale penale federale di Bellinzona (foto d'archivio)
Keystone

La Corte d'appello del Tribunale penale federale (TPF) ha inasprito le pene di due islamisti di Winterthur (ZH) riconosciuti nel marzo dello scorso anno colpevoli di sostegno a una organizzazione terroristica.

Keystone-SDA

26.02.2026, 15:58

26.02.2026, 16:04

I due cittadini svizzeri, che gestivano un'agenzia di comunicazione e diffondevano propaganda in lingua tedesca, sono stati ora condannati rispettivamente a una pena detentiva di 55 e 51 mesi da scontare.

Lo scorso anno il TPF aveva condannato i due cittadini svizzeri, oggi di 24 e 30 anni, rispettivamente a 36 mesi e 35 mesi di prigione, parzialmente sospesi. La Corte degli affari penali aveva ritenuto fondate le accuse di sostegno allo Stato Islamico (Isis) e di possesso di immagini violente, ma aveva assolto gli imputati dall'accusa di partecipazione a un'organizzazione terroristica.

La Camera d'appello la vede diversamente, secondo una sentenza pubblicata oggi. In una breve motivazione, precisa che non solo l'azione di combattimento sul posto è considerata partecipazione. Anche le attività di propaganda che hanno raggiunto una certa intensità e che sono poste sotto l'autorità dell'Isis devono essere qualificate come tali.

Entrando a far parte del gruppo di discussione Telegram, i due uomini sono stati integrati nell'apparato mediatico dell'Isis e sono così diventati membri dell'organizzazione. Il tribunale ha quindi pronunciato pene detentive da scontare rispettivamente di 55 e 51 mesi. La detenzione preventiva di 718 e 1192 giorni sarà dedotta dalla pena.

Tra aprile 2020 e dicembre 2021, il giovane di 24 anni ha raccolto diverse migliaia di franchi per l'Isis Nel 2022 è entrato a far parte dell'apparato propagandistico dell'organizzazione. All'inizio del 2022, l'imputato trentenne ha iniziato a diffondere materiale divulgativo ed è entrato a far parte della struttura dell'Isis insieme al coimputato più giovane. Sono stati arrestati nel giugno 2022.

Entrambi avevano intenzione di recarsi in Siria per unirsi all'organizzazione terroristica. Nel dicembre 2021, il più giovane è arrivato in Turchia, dove è stato arrestato dalle autorità.

(Sentenza CA.2025.21 del 19 febbraio 2026)

I più letti

Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Wawrinka commenta la presenza di Federer in tribuna: «Aggiunge pressione»
Un nonno entra in una classe delle elementari e tira uno schiaffo a un bambino

Altre notizie

«Sechseläuten». Il Böögg in viaggio da Zurigo ai Grigioni, ecco come mai

«Sechseläuten»Il Böögg in viaggio da Zurigo ai Grigioni, ecco come mai

Dal confine. Una valanga travolge due persone in Valtellina, morti due giovani

Dal confineUna valanga travolge due persone in Valtellina, morti due giovani

Sparita dal 1. febbraio. L'anchor della Nbc Savannah Guthrie abbandona le ricerche della madre Nancy

Sparita dal 1. febbraioL'anchor della Nbc Savannah Guthrie abbandona le ricerche della madre Nancy