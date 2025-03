Tre maialini affamati facevano parte di una mostra dell'artista danese Marco Evaristti. Immagine: Keystone

Un artista danese voleva attirare l'attenzione sulla sofferenza degli animali con un'azione drastica, ma un furto ha vanificato i suoi piani. Invece di morire di fame, tre maialini esposti sono improvvisamente scomparsi.

Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Per attirare l'attenzione sulla sofferenza degli animali nell'industria della carne, l'artista danese Marco Evaristti voleva far morire di fame tre maialini in una mostra a Copenhagen.

Ma poi i maialini sono improvvisamente scomparsi. L'artista ne ha denunciato il furto.

Tuttavia, un'organizzazione danese per la protezione degli animali sostiene di averli raccolti con il permesso dell'artista per fornire loro cure adeguate.

La mostra è attualmente chiusa a causa dell'incidente. Mostra di più

L'artista danese Marco Evaristti vuole attirare l'attenzione sulla sofferenza degli animali nella produzione industriale di carne.

Il fulcro della sua mostra, allestita in un ex magazzino nell'ex distretto della macelleria di Copenaghen, è una gabbia fatta di carrelli della spesa in cui sono esposti maialini vivi senza cibo, ma con acqua, come riportato dalla «SRF».

Gli animali, nell'idea di Evaristti, avrebbero dovuto morire di fame di fronte ai visitatori per attirare l'attenzione sugli abusi dell'allevamento in fabbrica, dove migliaia di maialini, ma non solo, muoiono ogni giorno.

Ma i tre piccoletti esposti non faranno la fine voluta dall'artista: questo perché.... sono improvvisamente scomparsi!

La polizia di Copenaghen sospetta che dietro il furto ci sia un'organizzazione animalista danese. Visto quando successo, la mostra è stata temporaneamente chiusa.

L'organizzazione per la protezione degli animali sostiene di aver preso i maialini

Ma l'organizzazione «De Glemste Danske» («I danesi dimenticati») ha dichiarato in un post su Instagram di aver preso i maialini con il consenso di Evaristti. Uno dei suoi dipendenti ha persino dato loro del mangime.

Nonostante ciò, l'artista avrebbe diffuso la notizia del furto poco tempo dopo. Egli descrive come i ladri si siano presentati alla mostra travestiti da addetti alle pulizie e, dopo pochi minuti, se ne sono andati, così come anche i maialini, scrive il «New York Times».

La polizia di Copenaghen ha confermato a blue News che il furto degli animali e le diverse minacce all'artista erano stati denunciati, ma non prende posizione in merito alla contraddizione tra le dichiarazioni di «De Glemste Danske» e la versione ufficiale del furto dei maialini.

Numerosi media riportano che l'artista ha dichiarato di essere rimasto deluso nell'apprendere che uno dei suoi amici era coinvolto nel furto. Ma poi si è reso conto che i maialini avrebbero potuto avere una buona vita.

Non è ancora possibile stabilire se il rapimento facesse parte della messa in scena. Una nostra richiesta di informazioni in tal senso alla polizia di Copenaghen non ha ancora avuto risposta.

25.000 maialini muoiono ogni giorno negli allevamenti danesi di animali da ingrasso

L'artista 62enne ha spiegato che la sua azione è stata una reazione al maltrattamento degli animali negli allevamenti industriali. Il titolo della mostra, «And Now You Care?», è rivolto sia alle aziende di allevamento danesi sia ai consumatori.

La Danimarca è uno dei maggiori esportatori di carne suina al mondo. La mostra intende mettere in luce la dura realtà dell'allevamento in fabbrica e incoraggiare le persone a riconsiderare il proprio consumo di carne.

Il problema dell'allevamento di suini in Danimarca è serio. Secondo Birgitte Damm di «Animal Protection Denmark», ogni giorno nelle stalle danesi muoiono circa 25.000 suinetti. Molti giovani animali muoiono di fame perché il programma di allevamento mira a ottenere 20 maialini per cucciolata, mentre le scrofe madri hanno solo 14 capezzoli per allattare i loro piccoli.

Minacce e accuse agli artisti

L'azione di Marco Evaristti non ha solo attirato l'attenzione dei media, ma ha anche portato a minacce contro l'artista e la sua famiglia.

L'artista sta anche affrontando accuse penali, poiché gli attivisti per i diritti degli animali lo hanno denunciato per crudeltà. Nonostante le polemiche, la sua campagna d'arte ha suscitato interesse in tutto il mondo e ha sensibilizzato più persone sul tema di quanto avrebbe potuto fare la sola mostra.

Evaristi è noto per i suoi progetti artistici provocatori. In passato ha suscitato scalpore l'installazione «Helena & El Pescador», in cui i pesci rossi erano esposti in un frullatore. I visitatori della mostra potevano uccidere i pesci premendo un pulsante, cosa che alcuni hanno effettivamente fatto.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.