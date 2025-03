Il Premio Nobel Daniel Kahneman ha scelto il suicidio in Svizzera

Daniel Kahneman ha ricevuto il Premio Nobel per l'economia nel 2002. Immagine: archivio sda

All'età di 90 anni, il premio Nobel Daniel Kahneman ha optato per una morte autodeterminata in Svizzera. Ha trascorso i suoi ultimi giorni a Parigi, consapevole, soddisfatto e tranquillo.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo psicologo israelo-americano Daniel Kahneman ha scelto il suicidio assistito in Svizzera il 27 marzo 2024.

Il premio Nobel voleva evitare una fase di declino mentale e fisico.

Il suo passo finale è stato ben ponderato, anche se difficile da comprendere per molti. Mostra di più

A marzo 2024, Daniel Kahneman ha festeggiato il suo 90° compleanno a Parigi, circondato dalla compagna Barbara Tversky, dalla figlia e dalla sua famiglia.

Lo psicologo israelo-americano ha passeggiato per la città, ha visitato musei e balletti, ha assaporato soufflé e mousse al cioccolato. Erano giorni pieni di vita.

Ma verso la fine del suo soggiorno, Kahneman ha iniziato a inviare un messaggio personale agli amici più stretti: un'e-mail di addio. Il 26 marzo ha poi salutato la sua famiglia ed è volato a Zurigo. Il giorno dopo è morto per suicidio assistito.

Nella missiva ha scritto apertamente della sua decisione, come ha rivelato solo ora, quasi un anno dopo, il «Wall Street Journal»: era convinto che le sofferenze e le umiliazioni della vecchiaia fossero superflue e che fosse giunto il momento di andarsene.

Voleva «prevenire il declino naturale, non scivolare impotente» in uno stato che lui stesso aveva sperimentato con sua madre, sua moglie Anne Treisman e altre persone care.

La sua conserte è morta nel 2018 a causa di una demenza vascolare e la sua perdita lo ha colpito profondamente.

Voleva preservare la sua autonomia fino alla fine

Sebbene Kahneman non soffrisse di demenza né avesse bisogno di dialisi, ha dichiarato di aver notato un «aumento dei vuoti mentali e un declino della sua funzione renale».

La sua decisione sembra essersi basata meno sul suo famoso pensiero scientifico e più su un sentimento molto personale. Voleva mantenere la sua autonomia e organizzare la propria fine.

Il 90enne sapeva che molti avrebbero visto la sua decisione come prematura ed è per questo che ha cercato di spiegarla scrivendo: «Se si aspetta che la vita non sia non degna di essere vissuta, è già troppo tardi».

Ne aveva parlato con alcune persone a lui vicine che, pur avendo inizialmente opposto resistenza, avevano infine accettato la sua decisione.

«Grazie a tutti per avermi aiutato»

Daniel Kahneman non ha voluto rilasciare dichiarazioni o aprire un dibattito. «Non mi vergogno della mia decisione, ma non voglio nemmeno che se ne parli pubblicamente».

Anche da morto, il premio Nobel è rimasto modesto: il suo desiderio era che la sua scomparsa non dominasse i necrologi.

Ha così trascorso i suoi ultimi giorni a Parigi, ricordando, assaporando, scrivendo. E anche alla fine, quando gli è stato chiesto cosa avrebbe voluto fare, ha risposto: «Vorrei imparare qualcosa».

Kahneman ha vissuto fino alla fine come un ricercatore curioso. Ha concluso la sua e-mail con le parole: «Grazie a tutti voi per avermi aiutato a rendere questa vita una bella vita».