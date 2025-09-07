Questa sera vedremo in cielo una «Luna di sangue». Ecco cosa c'è da sapere

Se oggi la «Luna di sangue» apparirà bella come nel gennaio 2019 è scritto nelle stelle. archivio Keystone

Stasera, domenica, ci sarà uno spettacolo speciale nel cielo: un'eclissi di luna. L'evento inizierà prima ancora che il nostro satellite sia sorto. Cosa vedremo? E quanto spesso si verifica un evento del genere? Ecco le domande e le risposte più importanti.

Keystone-SDA SDA

A che ora avviene esattamente l'eclissi lunare?

L'eclissi lunare raggiunge il suo culmine alle 20.11. Tuttavia, l'eclissi è già in pieno svolgimento prima che la luna sorga: quando sorge - tra le 19.46 a Coira e le 19.59 a Ginevra - la luna è già completamente eclissata.

Alle 20.52, i primi raggi di sole raggiungono nuovamente il bordo della superficie lunare. Poco prima delle 22.00, la luna lascia finalmente l'ombra della Terra.

Come si può osservare?

A differenza di un'eclissi solare, per osservarla non sono necessari occhiali protettivi o attrezzature tecniche speciali. Lo spettacolo può essere osservato tranquillamente a occhio nudo.

Per osservare l'eclissi lunare, invece, è necessaria una visione chiara della luna. Questa sorge a est. È quindi consigliabile scegliere un luogo con una vista libera sull'orizzonte orientale.

Anche il bel tempo è un prerequisito: in caso di cielo molto nuvoloso non sarà possibile vedere gran parte dell'eclissi lunare.

Cosa si può vedere?

Durante la fase totale, la luna non appare semplicemente nera, ma si illumina di toni rossastri o ramati. Questo fenomeno è noto come «luna di sangue».

Questa colorazione si verifica perché la luce del sole viene rifratta dall'atmosfera terrestre e i raggi rossi a onde lunghe, in particolare, raggiungono la luna.

A seconda del contenuto di polvere e di nubi nell'atmosfera terrestre, la luna può apparire di colore arancione più chiaro o rosso scuro intenso.

Come si verifica un'eclissi lunare?

Mentre un'eclissi solare può verificarsi solo durante la luna nuova, un'eclissi lunare richiede la luna piena. La terra si muove quindi tra la luna e il sole. Quando i tre corpi celesti sono esattamente allineati, la luna cade nell'ombra della terra e si eclissa.

Perché non c'è un'eclissi lunare ogni mese?

Sebbene la terra passi tra il sole e la luna ogni mese, la terra, la luna e il sole di solito non sono esattamente allineati, per cui il sole di solito illumina la luna sopra o sotto la terra. Questo perché l'orbita della luna è inclinata di cinque gradi rispetto all'orbita terrestre.

Quanto è comune un'eclissi lunare?

In generale, questi eventi non sono così rari. In tutto il mondo si verificano almeno due e al massimo cinque eclissi lunari all'anno. Tuttavia, il massimo teorico di cinque eclissi in un anno non si è mai verificato nel XXI secolo.

Inoltre, solo una eclissi lunare su tre è un'eclissi totale. La prossima eclissi lunare totale visibile dalla Svizzera si verificherà solo il 31 dicembre 2028.