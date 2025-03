Madame C.J. Walker era una delle donne più ricche del suo tempo. Wikipedia

Sapevate che il sacchetto di carta a fondo piatto è stato inventato da una donna? Probabilmente no. Eccovi allora le storie di 10 donne, che sono state pioniere in diversi ambiti, raggiungendo grandi traguardi.

Il sacchetto di carta a fondo piatto è stato inventato da una donna, proprio come il primo programma per computer. Anche Neil Armstrong deve il suo successo a una donna.

Molte esponenti del gentil sesso hanno lasciato un segno nella storia del mondo, ma quasi nessuno conosce i loro nomi.

Queste dieci donne hanno raggiunto grandi traguardi. Mostra di più

Molte donne hanno lasciato un segno nella storia del mondo, con le loro idee, le loro azioni o le loro scoperte. Ma i loro nomi sono spesso dimenticati.

Ecco allora 10 donne che hanno fatto grandi cose, con le quali hanno cambiato un po' il mondo.

Rosetta Tharpe

Rosetta Tharpe (1915-1973), nata Rosetta Nubin a Cotton Plant, in Arkansas, è stata una cantante e chitarrista americana. È nota anche come «la madrina del rock'n'roll» e «l'originale soul sister».

È stata la prima grande star della musica gospel ed è stata una delle prime musiciste gospel a rivolgersi al pubblico del rhythm and blues e del rock'n'roll.

Figlia di un predicatore e di un suonatore di mandolino, iniziò a suonare la chitarra fin da bambina e già all'età di sei anni si esibiva nelle chiese.

La sua carriera è stata caratterizzata da registrazioni come «Rock Me» (1938) e «Strange Things Happening Every Day» (1944), considerati i primi dischi di rock'n'roll.

Combinò il gospel con il jazz, il blues e il rhythm and blues, ispirando Elvis Presley, Little Richard, Eric Clapton e Tina Turner. Si esibì anche con artisti come Cab Calloway e Muddy Waters.

Tharpe si sposò tre volte, tra cui con il reverendo Thomas A. Thorpe, di cui usò il nome, leggermente modificato, come nome d'arte. È stata inserita nella «Blues Hall of Fame» nel 2007 e nella «Rock and Roll Hall of Fame» nel 2018.

Sebbene abbia dovuto ritirarsi dopo un ictus nel 1970, ha continuato a esibirsi come musicista fino alla sua morte, avvenuta il 9 ottobre 1973 a Philadelphia.

Rosetta Tharpe è anche conosciuta come la «madrina del rock'n'roll». IMAGO

Margaret Hamilton

L'americana Margaret Hamilton (88 anni) ha segnato la storia dei viaggi spaziali come ingegnere informatico.

Dopo aver studiato matematica, nel 1961 iniziò a lavorare al sistema Sage, un primo sistema di difesa aerea per le forze armate statunitensi.

Il suo più grande successo è arrivato nel programma Apollo: ha sviluppato il software per il modulo lunare, necessario per la navigazione e l'atterraggio. E aveva solo 30 anni!

I suoi codici permisero di stabilire le priorità e di correggere gli errori in tempo reale, consentendo a Neil Armstrong di entrare nella storia nel 1969. Ha anche coniato il termine «ingegneria del software».

Per il suo lavoro ha ricevuto la Medaglia presidenziale della libertà (2016) e il premio Nasa Exceptional Space Act (2003).

Dopo il programma Apollo, ha fondato società di software e si è battuta per la gestione della qualità nell'IT. La sua eredità? Ha rivoluzionato lo sviluppo del software e continua a ispirare le donne nel settore tecnologico.

Margaret Hamilton accanto alle stampe del software di volo dell'Apollo. Wikipedia

Ada Lovelace

Ada Lovelace (1815-1852), nata Augusta Ada Byron, è stata una matematica britannica ed è considerata la prima persona ad aver creato programmi informatici.

Suo padre, George Gordon Byron, noto come Lord Byron, era uno dei più importanti poeti romantici inglesi. È cresciuta in buone condizioni.

All'epoca di Lovelace, le donne non potevano ancora studiare in Inghilterra. Tuttavia, poiché sua madre era interessata alla matematica, alla geometria e all'astronomia e le aveva insegnato lei stessa queste materie in gioventù, diede a Lovelace anche un'educazione scientifica.

Per tutta la vita, Lovelace si interessò agli sviluppi scientifici, comprese le domande sulla possibilità di volare o di descrivere matematicamente il funzionamento del cervello.

All'età di 17 anni incontrò l'inventore Charles Babbage, che stava lavorando a una macchina da calcolo chiamata Analytical Engine. Lovelace tradusse un articolo su di essa e aggiunse le proprie idee.

Sviluppò un manuale di calcolo per la macchina, oggi riconosciuto come il primo programma per computer. Scoprì che essa non poteva solo calcolare numeri, ma anche comporre musica o riconoscere modelli.

Nonostante le sue idee visionarie, la macchina calcolatrice non fu mai costruita. Il suo lavoro fu dimenticato fino a quando non fu riscoperto nel XX secolo come pioniere dell'informatica.

Ada Lovelace morì di cancro all'età di 36 anni. Il linguaggio di programmazione Ada e l'Ada Lovelace Day prendono il nome da lei.

Ada Lovelace è considerata la prima persona ad aver creato programmi per computer. Wikipedia

Stephanie Kwolek

Stephanie Kwolek (1923-2014), figlia di immigrati polacchi, ha rivoluzionato la ricerca sui materiali con l'invenzione del Kevlar, una superfibra resistente al calore e cinque volte più forte dell'acciaio.

Ha studiato chimica al Margaret Morrison Carnegie College e dal 1946 ha lavorato per oltre 40 anni alla DuPont, una delle più grandi aziende chimiche del mondo.

Nel 1965 ha scoperto che le poliammidi aromatiche - fibre sintetiche - hanno proprietà cristalline liquide, che le hanno permesso di produrre stampi molto stabili durante la filatura.

Oggi la fibra è utilizzata nei giubbotti antiproiettile, nelle parti degli aerei e nei compositi ad alte prestazioni.

Kwolek ha registrato oltre 25 brevetti, ma non ne ha tratto alcun beneficio economico. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la prima donna a ricevere la Medaglia Lavoisier, la Medaglia Nazionale della Tecnologia e l'inserimento nella National Inventors Hall of Fame.

Fino alla sua morte, si impegnò per la promozione delle donne nella scienza.

Stephanie Kwolek ha inventato il Kevlar, una superfibra resistente al calore cinque volte più forte dell'acciaio. Wikipedia

Marthe Gautier

Marthe Gautier (1925-2022) è stata una pediatra e ricercatrice francese, il cui lavoro di scoperta della causa genetica della sindrome di Down è stato a lungo sottovalutato.

La Gautier si era unita al gruppo di ricerca di Raymond Turpin a Parigi negli anni '50. Turpin ebbe l'idea di contare al microscopio i cromosomi nelle cellule dei bambini affetti.

La Gautier aveva già appreso la tecnica durante i suoi studi negli Stati Uniti e fu così in grado di dimostrare che i bambini con la sindrome di Down hanno un cromosoma in più.

Sebbene abbia svolto il lavoro di laboratorio, Jérôme Lejeune è stato indicato come primo autore dell'articolo pubblicato. Egli nascose il fatto che era stata lei a produrre i risultati di laboratorio.

La Gautier ha lottato per decenni per ottenere il riconoscimento, ma solo nel 2014 il suo ruolo è stato ufficialmente confermato.

Delusa, nel 1966 passò all'epatologia, fondò un reparto di epatologia pediatrica e divenne direttrice dell'Istituto nazionale della salute e della ricerca medica (Inserm).

Gautier è morta nel 2022 all'età di 96 anni.

Marthe Gautier è riuscita a dimostrare che i bambini con la sindrome di Down hanno un cromosoma in più. X

Signora C. J. Walker

Madam C. J. Walker, vero nome Sarah Breedlove (1867-1919), è stata un'imprenditrice, filantropa e attivista americana. I suoi genitori e i suoi fratelli maggiori erano schiavi e lei fu la prima bambina a nascere libera.

La Walker è considerata una delle prime donne milionarie autoprodotte negli Stati Uniti, nonché una delle imprenditrici afroamericane di maggior successo di tutti i tempi.

Motivata dalla sua stessa perdita di capelli a sviluppare prodotti per la cura della capigliatura delle donne nere, fondò la Madam C. J. Walker Manufacturing Company nel 1910.

Una delle ragioni del suo successo? La rete di venditrici che formò e rese finanziariamente indipendenti. L'azienda sostiene di aver formato quasi 20.000 donne entro il 1917.

Indossavano uniformi - top bianchi e gonne nere, oltre a una borsa nera a tracolla. Visitavano le case negli Stati Uniti e nei Caraibi, dove offrivano la pomata per capelli Walker's e altri prodotti in contenitori di latta con la loro foto.

Oltre alla formazione in materia di vendite e toelettatura, la Walker mostrò ad altre donne nere come fare budget e costruire le proprie attività e le incoraggiò a diventare finanziariamente indipendenti.

La Walker era nota anche per il suo attivismo. Si è battuta per i diritti degli afroamericani. Ha anche sostenuto diverse istituzioni educative. Donò generosamente a borse di studio, case di riposo e progetti comunitari. La sua Villa Lewaro a New York fu un luogo di incontro per artisti e attivisti.

La Walker è morta nel 1919 come una delle donne più ricche del suo tempo. Nel 2020 è stato distribuito su Netflix il film «Self Made: The Life of Madam C.J. Walker» sulla sua vita.

Sarah Breedlove, meglio conosciuta come Madam C.J. Walker, è stata una delle prime donne più ricche del suo tempo. Wikipedia

Amelia Earhart

Amelia Earhart (1897-1937) è stata una pioniera dell'aviazione americana e un'attivista per i diritti delle donne che è passata alla storia grazie ai suoi voli da record e al suo impegno per la parità di diritti.

Prima di diventare pilota, lavorò come infermiera e assistente sociale. Fece il suo primo volo nel 1920 e un anno dopo acquistò il suo aeroplano. Nel 1922 stabilì il record mondiale di altitudine per le donne a 4267 metri.

Nel 1928 divenne la prima donna ad attraversare l'Atlantico come passeggero, ma divenne famosa a livello internazionale quattro anni dopo, quando nel 1932 divenne la prima donna ad attraversare l'Atlantico in solitaria.

A causa di problemi meteorologici, tuttavia, dovette atterrare in Irlanda, per cui divenne la prima donna a ricevere la Distinguished Flying Cross, un'onorificenza assegnata per i risultati eroici e straordinari ottenuti durante un volo.

Sfruttò la sua fama per lottare per i diritti delle donne. Si batté anche per le donne nelle professioni tecniche, fondò l'organizzazione di piloti Ninety Nines e promosse le giovani donne nell'aviazione.

Nel 1937, la Earhart volle finalmente essere la prima persona a compiere il giro del mondo in aereo, in direzione di Pasqua e a tappe. Tuttavia, nell'ultima tratta sopra l'Oceano Pacifico verso il Nord America, l'aereo si schiantò. Né l'aereo né il pilota furono mai ritrovati.

Amelia Earhart davanti a un aereo nel 1928. Wikipedia

Alfonsina Strada

Alfonsina Strada (1891-1959) è stata una pioniera del ciclismo italiano, unica donna a partecipare al Giro d'Italia nel 1924. Si tratta di una delle più importanti corse a tappe del ciclismo maschile su strada.

Amava il ciclismo fin da bambina. All'inizio guidava la bicicletta del padre, finché lui non le comprò la sua in cambio di galline, quando aveva dieci anni. Mentre il suo entusiasmo per il ciclismo cresceva, la sua famiglia cercò di dissuaderla e la madre la costrinse a diventare una sarta.

All'età di 13 anni, Strada corse la sua prima gara e vinse un maiale vivo. Vinse quasi tutte le gare femminili e molte di quelle maschili.

A 24 anni sposò il ciclista e incisore Luigi Strada. La sua famiglia sperava che ora avrebbe condotto una «vita normale», ma il marito le regalò una bicicletta nuova e si prese cura di lei da quel momento in poi.

Ha iniziato il Giro con lo pseudonimo maschile di «Alfonsin». L'organizzazione ha riconosciuto il suo sesso solo poco prima della gara, ma le ha permesso di continuare per motivi pubblicitari.

Nonostante i numerosi contrattempi, come la rottura del manubrio, riparata con un manico di scopa, e gli sforamenti dei tempi, si è fatta strada nelle varie tappe. A causa di quest'ultima, inizialmente fu esclusa dalla gara, ma dato che attirava il pubblico e i giornalisti scrivevano di lei, l'organizzatore le permise di continuare.

Dopo la decima tappa da Bologna a Fiume, fu sollevata dalla bicicletta e portata in braccio da una folla, dopo che aveva terminato la tappa in lacrime per il dolore e la stanchezza e aveva superato il tempo limite di altri 25 minuti. Questo ha motivato Strada a correre fino al traguardo.

Solo 38 corridori portarono a termine questo Giro. Anche se Strada non partecipò più ufficialmente alla corsa, fu 20 ore più veloce dell'ultimo corridore ufficiale, Telesforo Benaglia, e 28 ore più lento del vincitore, Giuseppe Enrici. Vinse 50.000 lire. Da quel momento, ad Alfonsina Strada non fu più permesso di partecipare al Giro.

La sua carriera ciclistica durò 26 anni. Ha battuto diversi record. Nel 1959, andò in moto a una gara. Quando tornò a casa, si schiantò con la moto mentre era in sella ed ebbe un attacco di cuore.

Ad oggi, Alfonsina Strada è l'unica donna ad aver partecipato al Giro d'Italia maschile. Wikipedia

Margaret E. Knight

Margaret Eloise Knight (1838-1914) fu un'inventrice americana che nel 1870 sviluppò una macchina per produrre sacchetti di carta con il fondo.

Dall'età di otto anni lavorò in un cotonificio. All'età di dodici anni, dopo un incidente in filanda, inventò un arresto di emergenza per le macchine.

Nel 1868 lavorò per la Columbia Paper Bag Company. Si rese conto che i sacchetti di carta a forma di busta erano poco pratici. Iniziò quindi a sviluppare una macchina per modellare e incollare sacchetti di carta con il fondo piatto. Trascorse un anno a progettare un modello in legno.

Nell'azienda che poi costruì un modello in metallo, Charles Annan, un macchinista, rubò il progetto e volle brevettarlo lui stesso. Dopo un'accesa disputa sui brevetti, nel 1871 ottenne il brevetto e fondò la Eastern Paper Bag Company.

Il suo lascito? Il sacchetto di carta piatto caratterizza ancora oggi il commercio al dettaglio e lei è stata inserita nella National Inventors Hall of Fame nel 2006.

Margaret Eloise Knight sviluppò una macchina per produrre sacchetti di carta con il fondo. Wikipedia

Nellie Bly

Elizabeth Jane Cochran (1864-1922), meglio conosciuta con lo pseudonimo di Nellie Bly, è stata una giornalista e viaggiatrice americana.

Fu una pioniera del giornalismo d'inchiesta e incarnò il nuovo tono dell'epoca con i suoi reportage e le sue testimonianze di prima mano.

Nel 1884, la Cochran rispose a una rubrica misogina del «Pittsburgh Dispatch» con una vivace lettera al direttore. Il direttore del giornale, George Madden, fu così colpito dalla qualità della lettera che le offrì un lavoro come reporter. Le fu anche dato lo pseudonimo di redazione, come il personaggio principale di una popolare canzone di Stephen Foster.

Nellie Bly scrisse diversi reportage investigativi per il giornale prima di essere trasferita alla redazione «questioni femminili». Non contenta, nel 1887 lasciò il giornale e si trasferì a New York. Lì scrisse articoli investigativi per diversi giornali.

Nel 1887, all'età di 23 anni, si infiltrò sotto copertura in un reparto psichiatrico di New York per scoprirne gli abusi: il suo reportage «Dieci giorni in un manicomio» la rese famosa a livello internazionale. Questo tipo di ricerca divenne il tratto distintivo del suo lavoro.

Nel 1889 e nel 1890 batté il record mondiale facendo il giro del mondo in 72 giorni, ispirandosi al romanzo di Jules Verne «Il giro del mondo in 80 giorni». Fu una delle prime donne a intraprendere un viaggio del genere senza l'accompagnamento di un uomo, diventando così un modello per molte donne.

Dopo la carriera di giornalista, nel 1895 sposò Robert Seaman, un milionario dell'acciaio di 40 anni più anziano di lei, di cui assunse la direzione dopo la morte nel 1904.

Dopo il fallimento dell'azienda, tornò al giornalismo e nel 1914 divenne la prima donna a fare un reportage dal fronte orientale durante la Prima guerra mondiale.

I suoi coraggiosi reportage sulla vita dei soldati e sugli ospedali militari caratterizzarono la sua ultima carriera. La Cochran morì di polmonite nel 1922 e rimane tuttora un'icona del giornalismo investigativo.