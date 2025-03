Ecco le piste degli aeroporti più pericolose del mondo

Quando atterrano all'aeroporto internazionale Princess Juliana nei Caraibi, gli aerei volano incredibilmente vicino alla spiaggia. PantherMedia / Inna Talan

La maggior parte degli incidenti aerei si verifica durante il decollo e l'arrivo. E la vista di queste piste, decisamente pericolose, fa sentire i passeggeri ancora più a disagio... Guardare per credere!

Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Chiunque vada in vacanza in aereo è felice quando ha finalmente di nuovo un terreno sicuro sotto i piedi.

Ma mentre in alcuni aeroporti l'atterraggio è praticamente senza alcun rischio, in altri è molto più pericoloso.

Pendenze ripide o piste di rullaggio corte rendono l'arrivo in questi aeroporti una vera sfida. Mostra di più

Sì, gli aerei atterrano davvero su queste piste. E sì, l'arrivo di un aereo in questi scali richiede per forza piloti esperti per garantire che nulla vada storto.

Questo perché che si tratti di distanze estremamente ridotte, di pendii, di piste che si intersecano o di spiagge vicine, atterrare in questi aeroporti è una vera e propria sfida.

Chi ha paura di volare non dovrebbe continuare a leggere questo articolo o almeno dovrà evitare di recarsi in uno di questi luoghi.

Infatti, anche se un incidente aereo è piuttosto improbabile, la maggior parte dei problemi avviene durante il decollo o l'atterraggio. E arrivare nei seguenti aeroporti è piuttosto pericoloso.

Aeroporto internazionale Princess Juliana,

Sint Maarten

Questa pista è in realtà più pericolosa per i curiosi che vogliono scattare una foto piuttosto che per gli aerei e i passeggeri che passano loro a pochi metri.

Infatti, il Princess Juliana International Airport dell'isola caraibica di Sint Maarten si trova proprio accanto a Maho Beach e i piloti devono sorvolare la spiaggia a un'altezza di circa dieci o venti metri per poter atterrare correttamente.

Questo crea un forte vento sulla spiaggia che potrebbe letteralmente spazzare via gli osservatori curiosi e quindi diventare pericoloso.

A Sint Maarten, gli aerei si avvicinano pericolosamente alla spiaggia. Unsplash/robincanfield

Aeroporto Juancho E. Yrausquin, Saba

Se si frena troppo tardi al momento dell'atterraggio all'aeroporto Juancho E. Yrausquin, non c'è scampo, perché intorno ci sono solo scogliere e mare.

Con i suoi 400 metri di lunghezza, la pista dello scalo dell'isola caraibica di Saba è una delle più corte al mondo.

In realtà era stato deciso di non costruire un aeroporto sulla piccola isola, ma l'allora sindaco di St Barth cambiò idea nel 1959, quando egli stesso effettuò un audace atterraggio sulle scogliere.

Alla fine lo scalo fu costruito proprio in questo punto, ma per atterrare è necessaria una licenza speciale.

Nell'aeroporto dell'isola caraibica di Saba sono ammessi solo aerei di piccole dimensioni ed è necessario un permesso speciale. IMAGO/Pond5 Images

Aeroporto di Funchal, Madeira

La pista dell'aeroporto di Madeira è in parte su palafitte che si trovano nell'acqua. E questo è già abbastanza spaventoso.

Ma se non bastasse, la sua posizione è anche diretta su un ripido pendio costiero, il che non rende facile l'avvicinamento e ci sono sempre improvvise correnti d'aria.

I piloti che vogliono atterrare all'aeroporto di Funchal - noto anche come aeroporto Cristiano Ronaldo - hanno bisogno di una formazione speciale.

A Madeira, una regione autonoma del Portogallo, i viaggiatori possono aspettarsi una pista costruita in parte su palafitte nell'acqua. IMAGO/Pond5 Images

Aeroporto di Lukla, Nepal

Anche l'atterraggio in questo aeroporto richiede un buon allenamento: alla fine della pista di rullaggio, lunga solo 527 metri, c'è un ripido salto di 600 metri. Quindi, per forza di cose, nulla può andare storto.

Stiamo parlando dell'aeroporto di Lukla, in Himalaya. Chi vuole scalare l'Everest non ha altra scelta che dirigersi verso questa pista. Anche se il cuore inizia a battere più velocemente alla sua vista, lo farà comunque quando si raggiungerà la vetta.

Non potrebbe essere più pericoloso: l'aeroporto dell'Himalaya è dotato di una pista lunga 527 metri, alla fine della quale c'è un salto di 600 metri. Unsplash/siddbunny

Aeroporto internazionale di Paro, Bhutan

L'unico aeroporto internazionale del Regno del Bhutan è anche nella lista dei più pericolosi.

La sua pista si trova in una profonda valle a un'altitudine di 2236 metri, il che significa che può essere avvicinata solo in buone condizioni meteorologiche e di visibilità. Solo i piloti esperti possono atterrare qui.

Tuttavia, qualcosa è già migliorato in questo scalo di Paro: la pista era lunga solo 1400 metri, ma ora è stata allungata fino a 1964 metri.

La posizione in una valle profonda non rende facile l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Paro in Bhutan. Jan Willem van Hofwegen

Altiporto di Courchevel, Francia

I passeggeri potrebbero provare un senso di vertigine quando guardano questo aeroporto che si trova nelle Alpi francesi.

Nella lussuosa località sciistica di Courchevel, c'è una pista di soli 537 metri a un'altitudine di 2.000 metri. L'avvicinamento è riservato a piloti esperti, poiché la pista è anche in salita.

Tuttavia, la sua posizione in mezzo alle montagne offre uno scenario fantastico che anche Hollywood non ha voluto perdere: qui è infatti stato girato due volte un film di «James Bond».

A 2000 metri di altitudine: la pista in salita dell'Altiport di Courchevel. imago images/Schöning

Aeroporto internazionale di Gibilterra, Gibilterra

Poiché Gibilterra è un luogo molto stretto, era impossibile evitare di incrociare l'asfalto dell'aeroporto con l'unica strada che porta in Spagna.

Una cosa del genere capita solo una volta al mondo, e si tratta di una situazione particolare: ogni volta che un aereo atterra o decolla, c'è un posto di blocco e le auto devono aspettare. Non appena la pista è libera, le barriere si riaprono.