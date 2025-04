Rinchiuso per 20 anni in una stanza da padre e matrigna, ecco com'è riuscito a salvarsi

Una donna avrebbe rinchiuso il suo figliastro per 20 anni. Rischia l'ergastolo. Immagine: -/Waterbury Police Department/AP/dpa

È una storia da film horror: un uomo di 32 anni è stato tenuto prigioniero in una piccola stanza dal padre e dalla matrigna per ben 20 anni. Si è salvato dando fuoco al locale.

tgre Gianluca Reucher

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo di 32 anni del Connecticut, negli Stati Uniti, è stato tenuto prigioniero in una piccola stanza dal padre e dalla matrigna per 20 anni.

Alla fine ha dato fuoco alla sua stanza per venire salvato. Quando i vigili del fuoco lo hanno trovato, pesava solo 31 chili.

Il padre è morto all'inizio del 2024 e la matrigna rischia ora l'ergastolo. Si è dichiarata non colpevole. Mostra di più

Nessuno lo ha visto per quasi 20 anni. Nessun compagno di scuola, nessun vicino di casa, nessun medico. Solo un incendio ha portato alla luce ciò che stava accadendo dietro le porte di una casa poco appariscente a Waterbury, nel Connecticut (Stati Uniti).

Un uomo di 32 anni era stato rinchiuso da suo padre e dalla sua matrigna in una piccola stanza da quando aveva 12 anni. A riportare la notizia è stato, tra gli altri, il «New York Times» con agghiaccianti dettagli.

Quando il 17 febbraio un vigile del fuoco è entrato nella cucina dell'abitazione ha scoperto una figura emaciata sul pavimento. L'ha presa in braccio ed è rimasto scioccato: «Era come se non avessi nulla in mano».

Al momento del suo ritrovamento l'uomo era alto 1,75 metri e pesava solo 31 chili. I suoi denti erano così marci che spesso si rompevano quando mangiava.

In ambulanza, ha parlato con persone esterne per la prima volta dopo anni. Ha raccontato di essere stato intrappolato in una piccola stanza: giorno dopo giorno, per 23 ore, e non gli era stato permesso andare a scuola, dal medico e nessun amico poteva fargli visita.

Andare in bagno? Doveva defecare sui giornali e smaltire l'urina dalla finestra in giardino.

L'ultima volta che aveva fatto la doccia era stato più di un anno fa. I libri e una vecchia radio erano i suoi unici compagni. La maggior parte del tempo stava alla finestra e contava le macchine che passavano davanti a casa.

Ecco come è riuscito a salvarsi

La sua salvezza è iniziata con una scintilla, letteralmente. Ha trovato un accendino dimenticato in una vecchia giacca che gli aveva regalato la matrigna. Insieme a un disinfettante infiammabile, che aveva rubato dalla sua stanza durante una delle sue brevi escursioni, ha dato fuoco a un mucchio di carta da stampante.

Se non fosse morto, ha pensato tra sé e sé, forse qualcuno lo avrebbe salvato. Ed è quello che è successo. Ha confessato immediatamente di aver appiccato il fuoco da solo e la polizia gli ha creduto.

Le indagini hanno poi rivelato che in realtà aveva vissuto nella stanza sigillata della casa per oltre due decenni. La porta era chiusa dall'esterno con una serratura scorrevole e successivamente rinforzata con pannelli di legno. Secondo la polizia, era chiaro: «Quella porta era destinata a tenere qualcuno dentro».

Da tempo era chiaro a molti che il ragazzo aveva qualcosa che non andava. Insegnanti, vicini di casa e persino il preside della scuola elementare dell'epoca avevano ripetutamente allertato sia l'Ufficio di assistenza ai giovani che la Polizia. L'allora ragazzo era così affamato che rubava il cibo e mangiava dalla spazzatura. Ma le autorità hanno sempre concluso che tutto era in ordine.

Nel 2005, infine, gli è stata tolto anche il diritto di andare a scuola. E poi è scomparso dalla vita pubblica.

La matrigna si dichiara non colpevole e rischia l'ergastolo

Solo dopo l'incendio la polizia ha scoperto cosa gli era successo. La matrigna, 57 anni, è stata arrestata alla fine di marzo e ora è sotto processo per rapimento, aggressione e privazione della libertà, tra le altre cose. In caso di condanna, rischia l'ergastolo. Ma si è dichiarata non colpevole.

Il suo avvocato afferma: «Insiste che non ha fatto nulla di male». A suo dire, la responsabilità è del padre, morto all'inizio del 2024. «Lei non era sua madre», aggiunge l'avvocato. Non aveva quindi diritto di decidere se lui andava a scuola, cosa mangiava o se andava dal medico.

La donna mette anche in dubbio la veridicità delle dichiarazioni del 32enne: «Dove sono le catene? Dove sono le catene?», ripete.

Mentre le due sorelle conducevano apparentemente una vita normale, molti vicini non sospettavano nemmeno che ci fosse un terzo figlio in casa. «Non ho mai saputo che ci fosse un altro bambino che viveva lì», ha detto un residente, secondo il «New York Times».

Anche la sorellastra dell'uomo aveva passato decenni a cercare il fratello, senza successo. «Non si può trovare qualcuno che non esiste ufficialmente», ha detto. Lo ha incontrato una sola volta, quando aveva tre anni. «Non ha mai visto un concerto, non ha mai visto un film, non si è mai innamorato. Questo mi fa a pezzi».

«Perché lei può uscire mentre io sono stato rinchiuso per 20 anni?»

L'uomo è attualmente sottoposto a cure mediche e psicologiche. Secondo il tribunale, soffre di perdita di massa muscolare e di ginocchia deformate. È inoltre necessaria una dieta speciale per prevenire un disturbo metabolico potenzialmente letale.

L'organizzazione no-profit «Safe Haven of Greater Waterbury» sta coordinando le sue cure. Una campagna di raccolta fondi ha già trovato oltre 200'000 dollari da destinargli.

L'uomo non ha ancora parlato pubblicamente. Nemmeno la madre naturale è riuscita ancora a mettersi in contatto con lui. La donna lo aveva affidato alle cure del padre poco dopo la sua nascita. All'epoca pensava che fosse la cosa migliore.

«Ho solo pianto, urlato e tremato. È un incubo», dice ora, dopo aver rivisto suo figlio dopo tutto questo tempo nel filmato del suo salvataggio. Ma ci tiene a sottolineare una cosa: «Sono molto orgogliosa di lui. Infinitamente orgogliosa».

Durante l'udienza in cui il giudice ha ordinato alla matrigna di indossare un braccialetto alla caviglia mentre è in libertà provvisoria, il pubblico ministero ha spiegato che le prime parole dell'uomo quando l'ha incontrato sono state: «Perché lei se ne va in giro mentre io sono stato rinchiuso per 20 anni?».