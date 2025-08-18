Reuters

A Beihai, in Cina, un fulmine ha colpito più volte un'auto elettrica. Nonostante i colpi assordanti, sia gli occupanti che la sensibile elettronica del BYD Song Plus sono rimasti completamente illesi.

Hai fretta? blue News riassume per te A Beihai, in Cina, una BYD Song Plus è stata colpita più volte da un fulmine.

Gli occupanti sono rimasti illesi e né la batteria né tantomeno l'elettronica dell'auto elettrica sono state danneggiate.

La carrozzeria metallica ha condotto il fulmine in modo sicuro come una gabbia di Faraday, dimostrando l'alto livello di sicurezza delle moderne auto elettriche durante i temporali. Mostra di più

Durante un forte temporale che si è abbattuto sulla città di Beihai, in Cina, un'auto elettrica è stata colpita più volte da un fulmine. Lo spettacolare evento è stato filmato dalla dashcam di un altro utente della strada.

Nel giro di pochi secondi, tre saette hanno colpito direttamente la BYD Song Plus cinese, provocando un forte botto e visibili bruciature sul tetto dell'auto.

Uno spettacolo della natura

Nonostante l'impressionante spettacolo dei fulmini e la paura, gli occupanti sono fortunatamente rimasti illesi e l'elettronica del veicolo non ha subito alcun danno.

Il corpo metallico dell'auto elettrica ha agito come una gabbia di Faraday e ha condotto in modo sicuro la scarica elettrica.

Il video dimostra chiaramente quanto siano robuste e sicure le auto moderne, anche di fronte alle forze estreme della natura.

Ecco il video (con sottotitoli in tedesco):