Durante un forte temporale che si è abbattuto sulla città di Beihai, in Cina, un'auto elettrica è stata colpita più volte da un fulmine. Lo spettacolare evento è stato filmato dalla dashcam di un altro utente della strada.
Nel giro di pochi secondi, tre saette hanno colpito direttamente la BYD Song Plus cinese, provocando un forte botto e visibili bruciature sul tetto dell'auto.
Uno spettacolo della natura
Nonostante l'impressionante spettacolo dei fulmini e la paura, gli occupanti sono fortunatamente rimasti illesi e l'elettronica del veicolo non ha subito alcun danno.
Il corpo metallico dell'auto elettrica ha agito come una gabbia di Faraday e ha condotto in modo sicuro la scarica elettrica.
Il video dimostra chiaramente quanto siano robuste e sicure le auto moderne, anche di fronte alle forze estreme della natura.