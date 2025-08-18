  1. Clienti privati
Il video è spettacolare Un fulmine colpisce più volte un SUV elettrico: grande spavento, ma tutti illesi

Christian Thumshirn

18.8.2025

Reuters

A Beihai, in Cina, un fulmine ha colpito più volte un'auto elettrica. Nonostante i colpi assordanti, sia gli occupanti che la sensibile elettronica del BYD Song Plus sono rimasti completamente illesi.

Christian Thumshirn

18.08.2025, 08:12

18.08.2025, 08:15

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A Beihai, in Cina, una BYD Song Plus è stata colpita più volte da un fulmine.
  • Gli occupanti sono rimasti illesi e né la batteria né  tantomeno l'elettronica dell'auto elettrica sono state danneggiate.
  • La carrozzeria metallica ha condotto il fulmine in modo sicuro come una gabbia di Faraday, dimostrando l'alto livello di sicurezza delle moderne auto elettriche durante i temporali.
Durante un forte temporale che si è abbattuto sulla città di Beihai, in Cina, un'auto elettrica è stata colpita più volte da un fulmine. Lo spettacolare evento è stato filmato dalla dashcam di un altro utente della strada.

Nel giro di pochi secondi, tre saette hanno colpito direttamente la BYD Song Plus cinese, provocando un forte botto e visibili bruciature sul tetto dell'auto.

Uno spettacolo della natura

Nonostante l'impressionante spettacolo dei fulmini e la paura, gli occupanti sono fortunatamente rimasti illesi e l'elettronica del veicolo non ha subito alcun danno.

Il corpo metallico dell'auto elettrica ha agito come una gabbia di Faraday e ha condotto in modo sicuro la scarica elettrica.

Il video dimostra chiaramente quanto siano robuste e sicure le auto moderne, anche di fronte alle forze estreme della natura.

Ecco il video (con sottotitoli in tedesco):

Tre fulmini colpiscono un SUV elettrico

14.08.2025

