Uno scorpione contenuto in un pacco del rivenditore di moda cinese Shein ha punto una giovane madre in Germania. L'incidente solleva interrogativi sulla sicurezza degli ordini online.

Stefan Michel ai-scrape

Una donna di 25 anni della città tedesca di Marburg ha avuto un grandissimo spavento quando ha aperto un pacco del rivenditore di moda cinese Shein.

Dal suo interno, infatti, è spuntato uno scorpione altamente velenoso che l'ha punta su un dito. La «Hessischer Rundfunk» è stata la prima a darne notizia, riportata in seguito anche dalla «Bild».

La giovane madre, originaria della Siria, ha avuto una pronta reazione: si è fatta un taglio più grande sul dito per far fuoriuscire il veleno e ha subito chiesto aiuto a un vicino. Quest'ultimo ha ucciso l'animale, che è stato poi identificato come uno scorpione giallo mediterraneo, una delle specie di scorpioni più pericolose al mondo.

Shein esprime la sua preoccupazione

La donna ha ricevuto cure mediche all'ospedale ed è stata ricoverata in osservazione. La polizia ha portato la carcassa dello scorpione al nosocomio per aiutare i medici a valutare il rischio di avvelenamento.

Fortunatamente la donna è sopravvissuta all'incidente senza gravi conseguenze, anche se il suo dito si è leggermente gonfiato.

Per precauzione, comunque, la giovane madre ha deciso di interrompere temporaneamente l'allattamento al seno del figlio per evitare il rischio di trasmettere il veleno. L'incidente l'ha inoltre indotta a prestare particolare attenzione quando apre un pacco.

Il rivenditore di moda Shein ha espresso la sua preoccupazione per quanto accaduto e ha sottolineato che il benessere dei clienti è la sua massima priorità. In un comunicato stampa, l'azienda spiega che sta cercando di contattare la vittima per offrirle sostegno e augurarle una pronta guarigione.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti creati dall'IA sono verificati dalla redazione.