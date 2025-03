Il Rotomairewhenua ha una purezza visiva eccezionale ed è considerato il lago più limpido del mondo Klaus Thymann / CC BY-SA 4.0

Da quando Rotomairewhenua, in Nuova Zelanda, è stato identificato come il lago più limpido del mondo, sempre più turisti visitano il luogo, minacciando una meraviglia naturale unica.

Da quando i ricercatori hanno attribuito questo titolo al lago Rotomairewhenua, il numero di visitatori è raddoppiato.

I conservatori cercano di impedire l'introduzione di specie estranee nell'area dello specchio d'acqua con regolamenti talvolta rigidi. Mostra di più

Circondato da ripide foreste montane e alimentato da acque glaciali, nell'Isola del Sud della Nuova Zelanda si trova un piccolo, ma magico lago blu-violetto.

È stato scoperto dagli Ngāti Apa, una tribù Māori, che lo hanno chiamato Rotomairewhenua, che significa «lago delle terre pacifiche». Per gli Ngāti Apa, lo specchio d'acqua divenne un luogo sacro.

Da quando il lago nelle profondità del Nelson Lakes National Park è però stato identificato dagli scienziati come il «lago più limpido del mondo», la pace e la tranquillità sono finite, come riporta la CNN.

L'acqua di Rotomairewhenua ha una purezza ottica eccezionale, con una visibilità di 70-80 metri. Questo equivale alla visibilità dell'acqua distillata e lo rende il bacino d'acqua dolce più limpida finora conosciuta. La notizia si è diffusa rapidamente attraverso i social media. Dopotutto, una meraviglia naturale come questa promette foto mozzafiato.

Il numero di visitatori raddoppiato

Dal 2013, anno in cui è stato pubblicato lo studio sulla limpidezza del lago, il numero di visitatori è più che raddoppiato, secondo il Dipartimento di Conservazione della Nuova Zelanda.

Il titolo e il conseguente clamore mediatico hanno sicuramente contribuito alla sua popolarità, afferma Melissa Griffin, wildlife ranger per i laghi Nelson presso il Dipartimento di Conservazione.

«Prima era un luogo bellissimo e conosciuto, ma che non veniva visitato da molte persone. Quando gli è stato assegnato il titolo, il numero di escursionisti che visitano il lago è aumentato in modo significativo».

Un'alga causa dei problemi alla purezza del lago

Gli ambientalisti e la Ngāti Apa temono però che la crescente popolarità e la relativa introduzione di specie estranee possano mettere a repentaglio la purezza del lago.

La loro principale preoccupazione è la diffusione della Lindavia, un'alga microscopica conosciuta colloquialmente come «neve di lago» o «moccio di lago».

Questa produce una melma che pende appena sotto la superficie dell'acqua. L'alga è già presente nei vicini laghi di Rotoiti, Rotoroa e Tennyson. Si diffonde, tra l'altro, con gli scarponi o le bottiglie d'acqua dei turisti.

Pulire le scarpe prima di fare escursioni

Il Dipartimento della Conservazione ha finalmente introdotto alcune rigide misure di sicurezza. In particolare, sono state allestite delle stazioni di pulizia presso i laghi circostanti.

Questo significa che i visitatori devono pulire accuratamente l'attrezzatura e le scarpe prima di proseguire l'escursione verso Rotomairewhenua, per evitare l'introduzione di nuove specie e in particolare dell'alga Lindavia.

Ma soprattutto i visitatori sono invitati a non toccare l'acqua. In estate un guardiano rimane al lago per periodi più lunghi per tenere d'occhio gli escursionisti.

«È così mozzafiato»

Gli ambientalisti dell'Isola del Sud si trovano in un dilemma. Se da un lato lottano contro le minacce all'ecosistema locale, dall'altro vogliono mantenere accessibile la meraviglia naturale.

«Si vuole che la gente possa andare a goderselo, vederlo e sedersi», chiarisce Griffin, ricordando le sue prime visite.

«C'è qualcosa di molto speciale nell'arrivare lì, in piedi accanto al lago, ed è semplicemente tranquillo. Si sentono molti uccelli, ma l'acqua è tranquilla, e guardare l'acqua è pazzesco, è così mozzafiato».