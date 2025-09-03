Dal 1885 l'Elevador da Glória collega il centro della città con il Bairro Alto

La funicolare della Gloria è famosa in tutto il mondo. Wikimedia Commons

L'Elevador da Glória è uno dei mezzi di trasporto più noti di Lisbona. Dal 1885 collega il centro della città con il Bairro Alto e oggi è sia parte della rete di trasporto pubblico che patrimonio culturale protetto.

La funicolare della Glória è stata inaugurata nel 1885 e sale per quasi 50 metri.

Dopo essere stata alimentata ad acqua e a vapore, dal 1915 funziona elettricamente.

Oggi la ferrovia è considerata un monumento nazionale ed è integrata nel sistema di trasporto pubblico della città.

Almeno 15 persone sono rimaste uccise nel deragliamento, avvenuto mercoledì sera, della funicolare Glória di Lisbona.

Come hanno riportato il canale d'informazione «SIC Notícias» e altri media portoghesi, citando i servizi di emergenza, l'incidente si è verificato per motivi che non sono ancora stati chiariti.

La funicolare Glória fa parte del paesaggio urbano di Lisbona da oltre 130 anni. Collega la Praça dos Restauradores, alla periferia del centro, con il belvedere di São Pedro de Alcântara, nel Bairro Alto. Su una lunghezza di 275 metri, si arrampica per quasi 50 metri, un tratto che è difficile da percorrere a piedi.

La ferrovia fu inaugurata il 24 ottobre 1885 e inizialmente funzionava con un sistema di zavorramento ad acqua in cui la carrozza superiore veniva riempita d'acqua e, scendendo, tirava quella inferiore verso l'alto.

Poco dopo si passò all'esercizio a vapore, prima di passare all'energia elettrica nel 1914/15. Da allora, l'Elevador da Daisy funziona con un sistema di trasporto a vapore ed è stato continuamente ammodernato e utilizzato nelle operazioni quotidiane.

La ferrovia fa parte della rete di trasporto pubblico regolare

Oggi la ferrovia fa parte della rete dell'azienda di trasporti Carris ed è utilizzata come servizio di trasporto pubblico regolare. Migliaia di persone la utilizzano ogni giorno, sia residenti che turisti.

Oltre alla sua funzione di mezzo di trasporto, la Glória ha anche un valore storico: dal 1997 è un monumento nazionale protetto.

Insieme alle altre due funicolari storiche della città - Lavra e Bica - documenta un pezzo di storia dei trasporti portoghesi. Soprattutto, però, svolge ancora oggi la sua funzione pratica: un collegamento affidabile in uno dei tratti più ripidi del centro di Lisbona.