  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti

Fabienne Berner

27.2.2026

Dalla neve fresca spuntano solo due sci: uomo salvato appena in tempo da due sportivi

Dalla neve fresca spuntano solo due sci: uomo salvato appena in tempo da due sportivi

26.02.2026

Neve fresca, scarsa visibilità... e all'improvviso da un cumulo di coltre bianca e profonda spuntano due sci. Sotto c'è un uomo, sepolto a testa in giù, che non riesce a respirare. La sua fortuna è l'arrivo di due appassionati di sport invernali, che lo liberano all'ultimo secondo.

Fabienne Berner

27.02.2026, 09:24

27.02.2026, 10:10

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nella stazione sciistica di Palisades Tahoe, in California, due sciatori hanno salvato un uomo che per poco non ha rischiato la vita.
  • L'uomo era bloccato a testa in giù nella neve alta, con solo gli sci che spuntavano dalla massa bianca.
  • Lo sciatore non è riuscito a liberarsi da solo e ha rischiato di soffocare.
Mostra di più

Nonostante la scarsa visibilità, due sciatori sono riusciti a notare due sci che spuntavano dalla neve profonda mentre si trovavano su una pista impegnativa nel comprensorio sciistico di Palisades Tahoe.

Un uomo era rimasto bloccato a testa in giù sotto circa 1,2 metri di neve e non riusciva a respirare. Per lui è stato fondamentale l'intervento dei due sportivi, che gli hanno tolto la neve da davanti alla faccia.

Dopo aver chiamato i soccorsi, i due hanno lanciato un appello sui social a tutti gli sportivi: «Non andate mai a sciare senza un accompagnatore».

Questo perché, soprattutto con grandi quantità di neve fresca, si può sprofondare e rischiare la vita, anche senza che si verifichi una valanga.

I più letti

Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Le pagelle della terza serata di Sanremo: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk inutile
Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti
Ecco i meme più divertenti della terza serata di Sanremo 2026
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio

Altre notizie

Cinema. Jim Carrey vince il Premio César alla carriera: «Vi amo tutti dal fondo del cuore»

CinemaJim Carrey vince il Premio César alla carriera: «Vi amo tutti dal fondo del cuore»

Dopo la croissant bag. Una borsa a forma di carrello della spesa? È l'ultima trovata di Lidl

Dopo la croissant bagUna borsa a forma di carrello della spesa? È l'ultima trovata di Lidl

Traffico di cocaina. Vasta operazione antidroga in Francia, Italia e Svizzera, perquisizioni anche in Ticino

Traffico di cocainaVasta operazione antidroga in Francia, Italia e Svizzera, perquisizioni anche in Ticino