Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti

Dalla neve fresca spuntano solo due sci: uomo salvato appena in tempo da due sportivi 26.02.2026

Neve fresca, scarsa visibilità... e all'improvviso da un cumulo di coltre bianca e profonda spuntano due sci. Sotto c'è un uomo, sepolto a testa in giù, che non riesce a respirare. La sua fortuna è l'arrivo di due appassionati di sport invernali, che lo liberano all'ultimo secondo.

Nella stazione sciistica di Palisades Tahoe, in California, due sciatori hanno salvato un uomo che per poco non ha rischiato la vita.

L'uomo era bloccato a testa in giù nella neve alta, con solo gli sci che spuntavano dalla massa bianca.

Lo sciatore non è riuscito a liberarsi da solo e ha rischiato di soffocare. Mostra di più

Nonostante la scarsa visibilità, due sciatori sono riusciti a notare due sci che spuntavano dalla neve profonda mentre si trovavano su una pista impegnativa nel comprensorio sciistico di Palisades Tahoe.

Un uomo era rimasto bloccato a testa in giù sotto circa 1,2 metri di neve e non riusciva a respirare. Per lui è stato fondamentale l'intervento dei due sportivi, che gli hanno tolto la neve da davanti alla faccia.

Dopo aver chiamato i soccorsi, i due hanno lanciato un appello sui social a tutti gli sportivi: «Non andate mai a sciare senza un accompagnatore».

Questo perché, soprattutto con grandi quantità di neve fresca, si può sprofondare e rischiare la vita, anche senza che si verifichi una valanga.