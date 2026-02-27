Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti

Dalla neve fresca spuntano solo due sci: uomo salvato appena in tempo da due sportivi
Neve fresca, scarsa visibilità... e all'improvviso da un cumulo di coltre bianca e profonda spuntano due sci. Sotto c'è un uomo, sepolto a testa in giù, che non riesce a respirare. La sua fortuna è l'arrivo di due appassionati di sport invernali, che lo liberano all'ultimo secondo.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Nella stazione sciistica di Palisades Tahoe, in California, due sciatori hanno salvato un uomo che per poco non ha rischiato la vita.
- L'uomo era bloccato a testa in giù nella neve alta, con solo gli sci che spuntavano dalla massa bianca.
- Lo sciatore non è riuscito a liberarsi da solo e ha rischiato di soffocare.
Nonostante la scarsa visibilità, due sciatori sono riusciti a notare due sci che spuntavano dalla neve profonda mentre si trovavano su una pista impegnativa nel comprensorio sciistico di Palisades Tahoe.
Un uomo era rimasto bloccato a testa in giù sotto circa 1,2 metri di neve e non riusciva a respirare. Per lui è stato fondamentale l'intervento dei due sportivi, che gli hanno tolto la neve da davanti alla faccia.
Dopo aver chiamato i soccorsi, i due hanno lanciato un appello sui social a tutti gli sportivi: «Non andate mai a sciare senza un accompagnatore».
Questo perché, soprattutto con grandi quantità di neve fresca, si può sprofondare e rischiare la vita, anche senza che si verifichi una valanga.