Tragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale

Immagine d'illustrazione KEYSTONE

È quanto emergerebbe dal decreto con cui la Procura di Roma ha disposto l'autopsia sulle sei vittime italiane, che confermerebbe che la scala in questione - un tempo larga tre metri, ma ridotta a uno nel 2015 - ha impedito la fuga dei ragazzi.

Redazione blue News

La tragedia che ha colpito Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno ha lasciato un segno indelebile. Gli agenti svizzeri che sono intervenuti sul posto hanno trovato i corpi di 34 delle 40 persone decedute ai piedi della scala che si è dunque trasformata in una trappola mortale.

La scala, un tempo larga tre metri, era stata ridotta a uno nel 2015, impedendo la fuga dei ragazzi durante l'incendio scoppiato nel seminterrato del bar «Le Constellation».

Altri tre giovani sarebbero invece stati rinvenuti sul marciapiede fuori dal locale, spirati appena dopo aver guadagnato l'uscita.

La drammatica ricostruzione, riportata tra gli altri da «Il Giornale», emerge dal decreto con cui la Procura di Roma ha disposto l'autopsia sulle sei vittime italiane.

L'uscita della sala fumatori inagibile

Stando ancora al portale, durante un sopralluogo - avvenuto il 4 gennaio -gli agenti italiani hanno notato la presenza di bottiglie di champagne con fontane pirotecniche e calici fusi dal calore, segni evidenti della devastazione causata dal fuoco.

Stando sempre alla ricostruzione italiana, l'uscita della sala fumatori, che avrebbe potuto salvare vite, era inagibile, portando solo a un vano interno.

80 persone ancora ricoverate

Intanto 80 feriti sono ancora ricoverati in Svizzera e all'estero dopo il dramma. Lo ha detto il consigliere di Stato vallesano Mathias Reynard alla RTS, ricordando che per i medici la situazione è «complicata e difficile».

Entro qualche settimana, dei feriti lasceranno i centri grandi ustioni per recarsi, fra l'altro, negli ospedali vallesani. «Bisogna prendersi cura anche del personale curante».

Tornando sulla responsabilità dell'incendio, Reynard ha ricordato che è il lavoro della giustizia stabilirle. «Ma misure dovranno anche essere prese a tutti i livelli politici», ha detto.