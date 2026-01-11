  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Una trappola mortale Tragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale

ai-scrape

11.1.2026 - 22:29

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

È quanto emergerebbe dal decreto con cui la Procura di Roma ha disposto l'autopsia sulle sei vittime italiane, che confermerebbe che la scala in questione - un tempo larga tre metri, ma ridotta a uno nel 2015 - ha impedito la fuga dei ragazzi.

Redazione blue News

11.01.2026, 22:29

11.01.2026, 22:34

La tragedia che ha colpito Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno ha lasciato un segno indelebile. Gli agenti svizzeri che sono intervenuti sul posto hanno trovato i corpi di 34 delle 40 persone decedute ai piedi della scala che si è dunque trasformata in una trappola mortale.

La scala, un tempo larga tre metri, era stata ridotta a uno nel 2015, impedendo la fuga dei ragazzi durante l'incendio scoppiato nel seminterrato del bar «Le Constellation».

Altri tre giovani sarebbero invece stati rinvenuti sul marciapiede fuori dal locale, spirati appena dopo aver guadagnato l'uscita.

La drammatica ricostruzione, riportata tra gli altri da «Il Giornale», emerge dal decreto con cui la Procura di Roma ha disposto l'autopsia sulle sei vittime italiane.

L'uscita della sala fumatori inagibile

Stando ancora al portale, durante un sopralluogo - avvenuto il 4 gennaio -gli agenti italiani hanno notato la presenza di bottiglie di champagne con fontane pirotecniche e calici fusi dal calore, segni evidenti della devastazione causata dal fuoco.

Stando sempre alla ricostruzione italiana, l'uscita della sala fumatori, che avrebbe potuto salvare vite, era inagibile, portando solo a un vano interno.

80 persone ancora ricoverate

Intanto 80 feriti sono ancora ricoverati in Svizzera e all'estero dopo il dramma. Lo ha detto il consigliere di Stato vallesano Mathias Reynard alla RTS, ricordando che per i medici la situazione è «complicata e difficile».

Entro qualche settimana, dei feriti lasceranno i centri grandi ustioni per recarsi, fra l'altro, negli ospedali vallesani. «Bisogna prendersi cura anche del personale curante».

Tornando sulla responsabilità dell'incendio, Reynard ha ricordato che è il lavoro della giustizia stabilirle. «Ma misure dovranno anche essere prese a tutti i livelli politici», ha detto.

Dei 116 feriti. Inferno a Crans-Montana, 80 persone ancora ricoverate: «Situazione complicata»

Dei 116 feritiInferno a Crans-Montana, 80 persone ancora ricoverate: «Situazione complicata»

I più letti

Un sopravvissuto a una grave ustione racconta: «Gli obiettivi di vita non scompaiono»
Minorenni ustionati a Crans-Montana, la chirurga pediatrica: «Non si cura solo il ferito, ma l'intera famiglia»
Altra tempesta in arrivo sull'ex principe Andrea per il legame con un oligarca kazako
Can Yaman dopo l'arresto: «Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze?»
Tragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale

Tragedia a Crans-Montana

Dei 116 feriti. Inferno a Crans-Montana, 80 persone ancora ricoverate: «Situazione complicata»

Dei 116 feritiInferno a Crans-Montana, 80 persone ancora ricoverate: «Situazione complicata»

Tragedia di Crans-Montana. Credito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation

Tragedia di Crans-MontanaCredito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation

Inferno in Vallese. Una legge entrata in vigore a Capodanno potrebbe limitare la responsabilità di Crans-Montana

Inferno in ValleseUna legge entrata in vigore a Capodanno potrebbe limitare la responsabilità di Crans-Montana

Altre notizie

Si alza la tensione. Bagno di sangue in Iran nel 16mo giorno di proteste. Trump valuta l'attacco

Si alza la tensioneBagno di sangue in Iran nel 16mo giorno di proteste. Trump valuta l'attacco

In difesa dell'isola. Londra tratta con gli alleati europei: «Verso truppe in Groenlandia»

In difesa dell'isolaLondra tratta con gli alleati europei: «Verso truppe in Groenlandia»

Alta tensione. Rodriguez difende Maduro, mentre arrivano nuove minacce di Trump a Cuba

Alta tensioneRodriguez difende Maduro, mentre arrivano nuove minacce di Trump a Cuba