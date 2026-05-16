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Cadaveri ancora intrappolati Cinque italiani morti alle Maldive, deceduto il sub che cercava corpi

SDA

16.5.2026 - 13:01

Un'ulteriore tragedia si è verificata nella acque delle Maldive.
Un'ulteriore tragedia si è verificata nella acque delle Maldive.
Keystone

I media delle Maldive danno per deceduto un sub delle forze armate delle Maldive che stamane si era immerso per cercare i corpi degli italiani morti. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche.

Keystone-SDA

16.05.2026, 13:01

16.05.2026, 13:09

Le grotte subacquee dell'atollo di Vaavu si erano trasformate in una trappola per cinque italiani, deceduti in un'immersione nelle profondità delle acque delle Maldive, a cinquanta metri. Quattro corpi rimangono ancora intrappolati.

Restano da chiarire le cause della tragedia, che ha coinvolto persone che conoscevano bene quei fondali. La polizia maldiviana sta ascoltando testimonianze e raccogliendo dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni.

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