Due morti Tram deragliato a Milano, nessuno ferito è in pericolo di vita

SDA

28.2.2026 - 12:07

Il tram della linea 9 deragliato ieri pomeriggio a Milano (foto d'archivio).
Keystone

Sono ricoverati all'ospedale Policlinico di Milano i tre feriti più gravi del deragliamento del tram della linea 9 avvenuto ieri, venerdì, pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano. Si tratta di due uomini e una donna trasportati in codice rosso.

Keystone-SDA

28.02.2026, 12:07

28.02.2026, 12:25

I primi due sono ricoverati in neurorianimazione, la donna, una 24enne, si trova ancora al pronto soccorso. Nessuno, secondo quanto riferito, sarebbe in pericolo di vita.

Il bilancio dell'incidente è di due morti - un commerciante 59enne di Vigevano, e un senegalese di 56 anni - e di una cinquantina di feriti. Trattenuto in osservazione in ospedale si trova ancora anche il tranviere di 61 anni che guidava il mezzo ieri pomeriggio attorno alle 16 nella zona di Porta Venezia.

Entrambe le vittime erano sul tram

Contrariamente a quanto inizialmente annunciato, la vittima di 59 anni non era un pedone finito sotto il tram, ma un passeggero sbalzato fuori dal mezzo. È quanto emerso dalla ricostruzione dell'incidente della polizia locale, delegata dalla Procura di Milano ad effettuare le indagini.

Secondo la ricostruzione l'uomo era seduto al fondo del tram con la compagna, che è stata ricoverata in codice rosso al Fatebenefratelli. Anche la seconda vittima era un passeggero del tram.

