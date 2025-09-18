Il James Webb Space Telescope ha fornito dati senza precedenti sul pianeta TRAPPIST-1e, a 40 anni luce dalla Terra. Esclusa una densa atmosfera di idrogeno: restano aperte le possibilità di condizioni favorevoli alla vita.

La ricerca di mondi simili alla Terra riceve un nuovo impulso grazie a TRAPPIST-1e, uno dei sette pianeti che orbitano attorno a una stella nana rossa scoperta nel 2016.

Tre di questi corpi celesti si trovano nella cosiddetta «zona abitabile», dove l'acqua potrebbe restare liquida.

Le osservazioni del James Webb hanno analizzato la luce filtrata dall'atmosfera del pianeta durante quattro transiti. I dati, con una precisione mai raggiunta prima, hanno escluso la presenza di una densa copertura di idrogeno, un elemento che avrebbe reso improbabile lo sviluppo della vita.

«Con i dati attuali non possiamo ancora dire se TRAPPIST-1e abbia un'atmosfera simile a quella terrestre, fatta di azoto o anidride carbonica», spiega l'astrofisico Ryan MacDonald.

Ma le caratteristiche note lo rendono già un candidato eccezionale: dimensioni pari al 92% di quelle della Terra;

massa equivalente a circa due terzi del nostro pianeta;

una temperatura superficiale media di -23 °C.

Valori che, in presenza di un'atmosfera stabile, potrebbero permettere la presenza di acqua liquida.

Le prossime campagne osservative prevedono fino a 20 transiti, fondamentali per confermare o escludere l'esistenza di una «seconda atmosfera», magari generata da vulcani o impatti cometari.

Il progetto, che coinvolge più di 30 ricercatori in diversi Paesi, è coordinato dall'astronoma Nikole Lewis della Cornell University. Al di là delle risposte scientifiche, TRAPPIST-1e alimenta una domanda universale: la Terra è davvero unica o potrebbero esistere altri mondi abitabili non troppo lontano da noi?