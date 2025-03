Una prostituta sulle strade di Losanna (foto d'archivio) Keystone

È in aumento in Svizzera il numero di vittime della tratta di donne che necessitano di un alloggio sicuro. Secondo il Servizio specializzato in materia (FIZ), nel 2024 sono state ospitate 51 persone per un totale di 5677 notti.

Keystone-SDA SDA

L'anno scorso è stato aperto un nuovo appartamento protetto per soddisfare le crescenti esigenze. Si tratta dell'ottavo alloggio di questo tipo. In un comunicato, il FIZ parla di casi sempre più complessi e di procedure spesso lunghe.

Il Servizio ha fornito consulenza a 208 vittime e ha effettuato consultazioni iniziali per altre 59 donne. Di queste, 159 erano state sfruttate sessualmente e 42 sul lavoro.

Le vittime provengono da 36 Paesi diversi. Quelli più rappresentati sono Ungheria, Romania, Colombia, Thailandia, Repubblica democratica del Congo e Brasile.